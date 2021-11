Anggun Terpukau pada Kemeriahan Expo 2020 Dubai

Anggun mengaku terpukau pada kemeriahan Expo 2020 Dubai usai mengunjungi dan menjajal berbagai pengalaman menarik dalam acara bertaraf internasional itu.

Dalam kunjungannya di Expo 2020 Dubai, Anggun menyempatkan diri mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2020 dengan tema “Creating the Future from Indonesia to the World” hingga mengunjungi Paviliun Emirates mencoba kecanggihan digital dunia aviasi.

“Expo 2020 benar-benar luar biasa karena acara ini menyatukan seluruh dunia di satu tempat. Ada begitu banyak hal menarik di sini, dan satu hari tidak cukup untuk melihat semuanya,” kata Anggun dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai terletak di Opportunity District dan terdiri dari tiga lantai.

Di tempat itu pengunjung diajak untuk mendalami kisah sejarah, masa kini, maupun masa depan Indonesia, konsep Indonesia Emas 2045, rencana investasi, serta mendalami nuansa Pasar Malam disertai suguhan pertunjukan budaya dan masakan tradisional khas Indonesia.

Selain kembali berjumpa dengan warisan leluhurnya, Anggun menyebut Expo 2020 Dubai juga cocok bagi orang yang gemar untuk mempelajari hal baru.

Menurutnya, Dubai dapat menjadi salah satu destinasi melancong yang tepat untuk masyarakat Indonesia yang memburu perjalanan ke luar negeri.

“Ada begitu banyak hal yang dapat dinikmati, mulai dari atraksi dan hiburan seru hingga sejarah menarik dan makanan lezat. Makanan adalah bagian penting dari hidup orang Indonesia dan orang Indonesia sangat suka makan, jadi Dubai adalah tujuan yang paling tepat untuk mencicipi cita rasa baru,” ujarnya.

Selain mengunjungi Paviliun Indonesia, Anggun juga menjajal Paviliun Emirates merasakan teknologi terbaru yang diterapkan di layanan Emirates.

Sang diva disambut hangat oleh kru Emirates untuk dapat merasakan tur pengalaman digital terkait masa depan industri penerbangan serta berinteraksi dengan beberapa instalasi.

Dalam Expo 2020 Dubai, Emirates menampilkan 10 instalasi multi-sensory yang mengajak pengunjung untuk melihat kemajuan dan berbagai peluang dari teknologi penerbangan terbaru.

Paviliun Emirates terletak di lokasi yang sama dengan Paviliun Indonesia yaitu Opportunity District.

Eksterior dan interiornya terinspirasi oleh pesawat yang sedang bersiap untuk terbang dengan 24 sirip yang melengkung di sekitar kedua sisi bangunan.

Eksterior Emirates Pavilion dilengkapi dengan sistem pencahayaan LED yang memproyeksikan warna-warna cerah dan menakjubkan pada malam hari.

Expo 2020 Dubai menjadi salah satu daya tarik kegiatan untuk wisatawan yang berkunjung ke Dubai.

Dubai telah membuka pintunya untuk wisatawan internasional sejak Juli 2020 dan tetap menjadi salah satu tujuan liburan paling populer di dunia hingga sekarang.

Dari pantai indah hingga atraksi budaya dan tempat rekreasi ternama, Dubai menawarkan berbagai macam pengalaman kelas dunia.

Dubai adalah salah satu kota pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi Safe Travel dari World Travel and Tourism Council (WTTC) untuk langkah-langkah komprehensif dan efektif yang diterapkan demi kesehatan dan keselamatan wisatawan. (Ant/OL-12)