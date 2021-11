Tingkatkan Penjualan, Ciputra International Hadir di 360 Virtual Marketing Gallery Experience

CIPUTRA Group kembali me-launching virtual marketing gallery experience untuk proyek superblock Ciputra International, Jakarta Barat. Kehadiran kantor marketing dunia maya ini akan memberikan banyak kemudahan bagi calon konsumen di masa pandemi saat ini.

Konsumen tidak perlu mendatangi marketing gallery. Mereka cukup masuk ke website Marketing Gallery Experience Virual Ciputra International, dan semua informasi yang dibutuhkan tentang proyek tersebut bisa didapatkan.

Sebelumnya, awal Oktober 2021 lalu, Ciputra Group telah meliris 360 virtual marketing gallery yang sama untuk proyek apartemen The Newton 2, Ciputra Word 2 Jakarta, Jakarta Selatan. Peluncuran kantor marketing via internet ini sukses menarik rata-rata 450 pengunjung per harinya.

General Manager Marketing Ciputra Group, Andreas Raditya menyatakan kegembiraanya karena terobosan 360 virtual marketing gallery experience ini mendapat respons positif masyarakat yang merasa mendapatkan banyak kemudahan dalam memperoleh informasi utuh tentang proyek properti yang sedang dipasarkan Ciputra Group.

Menurut Raditya, inovasi ini diambil sebagai upaya akomodasi terhadap gaya hidup kenormalan baru di masa pandemi covid-19. Untuk itu pihaknya kembali merilis 360 virtual marketing gallery experience Ciputra International, serta akan menyusul proyek-proyek lainnya.

Program ini, kata Raditya, sangat relevan dengan era transformasi digital yang dijalankan pemerintah, serta tema utama HUT Ciputra Group ke-40 yang juga mengangkat tema “Digital Transformation for Sustainable Development.”

“Adaptasi dengan era digital transformation merupakan satu keniscayaan yang tak dapat ditolak. Karena teknologi digital ini sangat membantu masyarakat Indonesia untuk bisa terhubung satu dengan yang lainnya tanpa terbatas jarak dan waktu,” kata Raditya, di sela-sela launching 360 Virtual Marketing Gallery Experience, Ciputra International, di kawasan Ciputra International Jakarta Barat, Jumat (26/11) .

Sama dengan virtual marketing gallery experience The Newton 2, di kantor virtual marketing gallery Ciputa International, konsumen tak perlu datang ke kantor marketing gallery secara langsung. Mereka cukup memindai QR Code yang ditempatkan di beberapa lokasi strategis di sekitar Ciputra International dan tempat-tempat lainnya, maka semua informasi yang dibutuhkan tentang proyek bisa didapatkan.

Raditya juga menjelaskan, konsumen dapat mengakses virtual marketing gallery dengan mengklik tautan www.ciputrainternational.co.id/virtual-marketing-gallery/ atau cukup dengan scan QR code yang sudah disediakan. Mereka bisa melihat virtual reality dari show unit yang ada dan fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati jika customer membeli unit di Ciputra International.

Lewat platform ini, lanjut Raditya, konsumen juga bisa langsung terhubung atau terkoneksi dengan seluruh sosial media dan official website proyek Ciputra International. Dengan kata lain konsumen bisa mendapatkan layanan yang sama lengkapnya seperti kalau mereka datang ke marketing gallery secara langsung.

Raditya yakin, layanan virtual marketing gallery experience ini akan dapat meningkatkan persentase kunjungan dan penjualan unit apartemen dan perkantoran Ciputra International hingga 50%. (E-3)