Cosmos Luncurkan Sarana Penyimpanan Beras dengan Desain “Korean-Style” 

JELANG akhir tahun, produsen home appliance, Cosmos meluncurkan produk baru lewat Cosmos SPB 007-PUND, alat sarana penyimpanan beras (SPB) yang mengadopsi desain bertema korean-style. Desain itu diklaim membuat dapur terlihat segar, modern dan gaya.

SPB berkapasitas sampai 7kg itu menerapkan inovasi awal SPB Cosmos, yaitu Teknologi FIFO (First In First Out), di mana beras yang dimasukkan pertama akan dikeluarkan pertama juga. Hal ini menjadikan beras lebih sehat dan higienis karena sirkulasinya teratur.

Selain itu, Cosmos SPB 007-PUNDI terlihat kokoh karena bodinya terbuat dari plastik yang kuat dan anti geser (slip), namun tetap aman untuk makanan (Food Grade).

SPB itu juga dilengkapi dengan jendela intip, yang memudahkan untuk melihat persedian stok beras. Pengeluaran beras juga lebih terkontrol karena setiap tarikannya pasti akan mengeluarkan 130gr beras. Dari sisi higienis, kualitas finishing bodi Cosmos SPB 007-PUNDI ini tidak memungkinkan adanya karat dan celah yang dapat dimasuki serangga dan hewan pengerat seperti tikus. Cosmos memberikan garansi satu tahun dan servis selamanya untuk produk tersebut.

“Jika bicara tentang SPB, kami selalu berusaha menjadi yang terdepan dalam hal inovasi produk dan layanan purna jual. Tentunya karena kami punya sejarah sebagai produsen SPB pertama di Indonesia yang sudah puluhan tahun menjadi andalan keluarga. Maka, kami persembahkan produk ini untuk keluarga Indonesia,” ujar Ali Mulia, Product Manager Cosmos.

Bersamaan dengan peluncuran produk baru tersebut, Cosmos juga membagikan ribuan Lampu UVC (tipe CZR-5035 MG) untuk rumah sakit yang berada di Jakarta dan Semarang.

Donasi ribuan lampu tersebut diwakilkan oleh Utet Siregar, dari pihak Cosmos kepada lima rumah sakit, yaitu RS Tsu Chi, RS Roemani, RS Tlogorejo, RS Panti Wiloso, dan RS Colombia.

“UVC ini kami harapkan dapat membantu kinerja para nakes yang sedang berjuang menangani pasen Covid di rumah sakit tersebut.” ujar Utet Siregar, selaku Head of Marketing Cosmos. (RO/OL-7)