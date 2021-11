Yang Muda, Yang Akrab Digital, Kritis dan Pandai Memilih

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), salah satu anggota Holding Perasuransian dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG), kembali meraih penghargaan The Best Brand Image in General Insurance Category, Milennial’s Choice dari The Iconomics. Penghargaan diterima Direktur Teknik PT Askrindo Vincentius Wilianto.

"Tantangan di Industri Asuransi, terutama memasuki era digitalisasi memacu persaingan dan kreatifitas perusahaan asuransi ditengah pandemi. Dengan diraihnya penghargaan The Best Brand Image ini, diharapkan dapat menjadi motor penggerak semangat bagi Askrindo," kata Vincent, kemarin (23/11).

Vincet juga menegaskan, Askrindo sangat berterimakasih atas apresiasi yang diberikan, penghargaan ini menjadi penggerak untuk terus bersaing dengan sehat memasuki industri digital. Serta senantiasa terus mendukung perekonomian bangsa.

"Penghargaan ini tentunya tidak lepas dari support seluruh stakeholder serta nasabah setia yang menggunakan jasa Askrindo. Kami akan mempertahankan apa yang telah banyak didapatkan dan serta meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan pengembangan inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat."

Berbagai inovasi dilakukan Askrindo, salah satunya di bidang pertanggungjawaban sosial yang menyasar milenial, berwujud pemberkan modal kerja pada alumni program kartu prakerja di Bogor berupa mesin pemarut singkong, lemari, kulkas, serta meja kursi. Selain itu, mengoperasikan Mobil Pintar yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling di Nias Selatan.

Penghargaan Millennials’ Choice atau Indonesia Best Financial Brands Award 2021 diberikan melalui rangkaian survei kepada lebih dari 10.000 responden milenial. Survei digelar selama September hingga Oktober 2021. Riset yang dilakukan The Iconomics meriset para pelaku yang paling menonjol dari 110 bank umum, 100 perusahaan pembiayaan, 110 perusahaan asuransi (umum dan jiwa), 15 perusahaan sekuritas, dan 20 perusahaan financial technology di Indonesia.

Pendiri The Iconomics Bram S Putro menyatakan The Iconomics Research menggunakan empat pendekatan dalam memilih perusahaan jasa keuangan yang layak diberikan apresiasi. Empat pendekatan itu adalah brand awareness, brand image, customer service reputation, dan social contribution reputation.

"Peran vital industri jasa keuangan saat ini telah banyak menjadi sorotan kaum milenial. Secara umum, semua perusahaan yang bergerak di industri ini telah bertatap muka dengan milenial dan telah meninggalkan sebuah persepsi dan bahkan menjadi bagian yang integral dalam kehidupan mereka. Dengan kemampuan memanfaatkan teknologi yang tinggi, kaum milenial merupakan kelompok yang disebut sebagai thought and opinion leaders. Mereka adalah kelompok usia yang memiliki akses terbaik terhadap informasi dan paling kritis terhadap perilaku bisnis dan politik,” ujar Bram.

Bram mengatakan, kelompok milenial telah menjadi tulang punggung masyarakat dan akan memiliki peran semakin besar dalam satu dekade mendatang. Hal ini yang menjadi dasar bagi The Economics memberikan penghargaan Millennials’ Choice. (*/X-6)