54 Tahun Indosat Ooredoo, Bi54 Bangkit Bersama

MERAYAKAN hari jadinya yang ke-54, Senin (22/11), Indosat Ooredoo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bangkit melawan tantangan di tengah pandemi melalui kampanye ‘Bi54 Bangkit Bersama’.

Kampanye itu menyatukan semangat untuk memberdayakan bangsa melalui mind, body, dan soul sekaligus mengubah Indonesia menjadi bangsa digital.

Memulai rangkaian acara sejak 15 Juli sampai dengan 22 November, kampanye tersebut terdiri dari 4 (empat) program yaitu Bi54 Create Together, Bi54 Strong Together, Bi54 Grow Together, dan Bi54 Celebrate Together.

Melalui Bi54 Create Together, Indosat Ooredoo menggandeng Ika Natassa, seorang penulis buku ternama, untuk menerbitkan Untold Story Book, yang memuat kumpulan kisah inspiratif perjalanan 54 tahun Indosat Ooredoo dalam melayani pelanggan dan bangsa dari mata dan hati para karyawannya.

Perusahaan juga menggandeng Indra Lesmana, seorang musisi ternama, untuk menciptakan theme song baru Indosat Ooredoo berjudul Bisa Bangkit Bersama.

Melalui Bi54 Strong Together, Indosat Ooredoo mengadakan program amal melalui olahraga virtual bernama Bi54 Bergerak Bersama. Peserta yang berminat dapat bergabung secara individu atau kelompok yang terdiri dari 2 atau 4 orang untuk menyelesaikan tantangan jalan, lari, atau bersepeda sejauh 54 km. Seluruh biaya pendaftaran peserta akan didonasikan bagi upaya pencegahan dan pengobatan kanker serviks di Indonesia.

Sementara itu, melalui Bi54 Grow Together, perusahaan menggelar rangkaian Indosat Ooredoo Talk (IoT) yang melibatkan para pakar dari berbagai industri untuk membahas topik-topik yang sedang berkembang terkait teknologi dan inovasi.

Sementara itu, melalui Bi54 Celebrate together, Indosat Ooredoo menyelenggarakan perayaan ulang tahun virtual yang disebut Gempita 54 Bangkit Bersama Indonesia.

Perusahaan mengundang grup band legendaris, Padi Reborn, untuk berbagi keseruan dan semangat kebersamaan dalam merayakan hari jadinya yang ke-54 dengan seluruh karyawan, pelanggan, mitra, pemangku kepentingan, dan publik.

Stand-up Comedy turut memeriahkan acara dengan tim regional office Indosat Ooredoo mengikuti adu pantun untuk memperebutkan hadiah menarik.

President Director & CEO Indosat Ooredoo, Ahmad Al-Neama, pada perayaan ulang tahun virtual, mengatakan, “Selama 54 tahun terakhir, Indosat Ooredoo telah menempuh perjalanan panjang untuk mencapai banyak hal luar biasa dan menjadi pendukung utama transformasi digital Indonesia. Kami telah memperluas dan meningkatkan jaringan kami di seluruh negeri. Dan kami terus memberikan kembali kepada bangsa dan masyarakat melalui inisiatif sosial berkelanjutan kami. Dengan semua cara ini, kami membantu membentuk kembali masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan menjadikan negara ini sebagai pusat kekuatan digital di Asia Tenggara. Kami bangga melaksanakan tanggung jawab ini.”

Sepanjang 2021, Indosat Ooredoo telah menghadirkan berbagai solusi digital inovatif untuk melengkapi gaya hidup pelanggan yang semakin digital.

Perusahaan menghadirkan versi terbaru dari aplikasi myIM3 dengan gamifikasi ulang tahun khusus, Flappy Battle, di mana pengguna dapat bersaing dalam permainan multi-pemain untuk naik peringkat dari 18 November hingga 5 Desember 2021, untuk memenangkan hadiah menarik.

IM3 Ooredoo juga menyediakan promo khusus ulang tahun melalui Program SENSASI 150GB dengan diskon hingga 40% yang bisa didapatkan di IM3 Ooredoo Official WhatsApp pada 15-30 November 2021, informasi lengkap bisa klik im3.do/whatsapp atau simpan nomor 08551000185.

Berbagai promo kejutan ulang tahun lainnya bagi para pecinta game online, dapat dilihat di im3.do/kejutanultahindosat untuk meraih total 5.400 GB hingga uang tunai jutaan rupiah.

Indosat Ooredoo juga memberikan Box of Happiness bagi pelanggan yang datang dan melakukan transaksi di Gerai Indosat Ooredoo selama periode 20-30 November 2021.

Indosat Ooredoo selalu berkomitmen untuk memastikan kualitas jaringan dan layanan terbaik bagi pelanggan dan perusahaan. Perusahaan terus memperluas jangkauan jaringan 4G di seluruh tanah air dengan menyediakan layanan 4G/LTE ke 124 desa terpencil tahun ini.

Penggelaran jaringan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung program Pemerintah untuk memenuhi cakupan 4G di seluruh Indonesia dan menyebarkan layanan 4G/LTE di 645 desa terpencil pada tahun 2022. Hingga saat ini, total BTS Indosat Ooredoo telah mencapai hampir 126 ribu, dengan lebih dari 70 ribu BTS 4G.



Tahun ini, Indosat Ooredoo telah mengumumkan peluncuran layanan 5G komersial di Solo, Jakarta, Surabaya, dan Makassar sebagai langkah selanjutnya dalam menghadirkan pengalaman digital kelas dunia kepada masyarakat Indonesia.

Berkomitmen memelopori masa depan yang mendukung 5G dan menghadirkan teknologi mutakhir terbaru, perusahaan memperluas kemitraan strategis dengan banyak perusahaan teknologi terkemuka dunia, seperti Huawei, Ericsson, Nokia, Google, Facebook, dan Cisco.

Perusahaan melanjutkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dengan melakukan program CSR berkelanjutan, seperti IDCamp, SheHacks, dan berbagai kolaborasi lainnya untuk mendukung pengembangan talenta digital Indonesia.

Hingga saat ini, IDCamp telah memberikan manfaat kepada lebih dari 112 ribu anak muda Indonesia melalui program pelatihan dan sertifikasi coding secara online, termasuk bagi 1.000 penyandang disabilitas. Sementara itu, SheHacks di tahun keduanya telah memberdayakan lebih dari 1.500 perempuan Indonesia melalui teknologi.

Meskipun pandemi covid-19 yang berkepanjangan melanda bangsa ini selama hampir dua tahun, Indosat Ooredoo telah berhasil bertahan dan meningkatkan perannya sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan, terpercaya, dan bahkan nomor 2 terkuat di Indonesia.

Menutup pernyataannya, Ahmad Al-Neama mengatakan, “Perayaan HUT ke-54 ini merupakan momen krusial dalam perjalanan Indosat Ooredoo. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pelanggan dan masyarakat Indonesia, mitra bisnis, regulator, pemegang saham, dan banyak pihak lainnya yang telah mendukung pertumbuhan Indosat Ooredoo. Penggabungan yang akan datang akan menghadirkan babak baru yang menarik dalam kisah pertumbuhan kami, karena kami semua akan menjadi bagian dari perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia yang baru. Jadi, mari kita rangkul semangat Bi54 Bangkit Bersama dan terus kembangkan peran kita sebagai penggerak digital Indonesia.” (RO/OL-1)