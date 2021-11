Transaksi Astra Financial & Logistic Selama GIIAS 2021 Capai Rp830 M

PENYELENGGARAAN Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang dihelat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Banten telah usai dan sukses menarik perhatian para pecinta otomotif.

Tujuh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam Astra Financial & Logistic, yaitu ACC, FIFGROUP, TAF, Asuransi Astra, AstraLife, MauCash, hingga AstraPay hadir untuk mendukung jalannya acara bertaraf internasional terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Tahun ini merupakan tahun ketiga Astra Financial & Logistic berpartisipasi menjadi peserta sekaligus sebagai sponsor utama dalam perhelatan GIIAS 2021. Pada GIIAS 2019, Astra Financial & Logistic berhasil mencapai angka transaksi yang tinggi. Pada tahun ini, Astra Financial & Logistic menargetkan pencapaian transaksi sebanyak Rp800 miliar hingga penutupan GIIAS 2021.

Sejalan dengan itu, saat penutupan GIIAS pada 21 November, Astra Financial & Logistic yang didukung oleh tujuh LJK di bawah naungannya berhasil melampaui target dengan total nilai transaksi lebih dari Rp830 miliar. Tentunya angka ini meningkat jika dibandingkan dengan penyelenggaraan GIIAS 2019.

"Pencapaian transaksi lebih dari Rp830 milyar tersebut tentunya tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat akan reputasi dan pelayanan prima dari Astra Financial & Logistic. Hal tersebut juga didorong oleh beragam promo menarik telah dihadirkan untuk memudahkan pengunjung GIIAS memiliki kendaraan impian,” jelas Gunawan Salim, Project Director Astra Financial & Logistic di GIIAS 2021.

Promo yang ditawarkan antara lain dari ACC & TAF untuk pembiayaan kendaraan roda empat, FIFGROUP untuk pembiayaan kendaraan roda dua, serta proteksi kendaraan dari Asuransi Astra dan proteksi jiwa dari Astra Life. Tak ketinggalan, Maucash dan AstraPay juga turut memberikan program khusus untuk kemudahan bertransaksi selama GIIAS.

Industri otomotif yang sebelumnya sempat mengalami penurunan akibat pandemi covid-19, kini kembali perlahan menuju tren yang positif. Data dari Gaikindo menunjukkan angka penjualan mobil baru periode Januari hingga September 2021 mencapai angka 600.344 unit pada penjualan wholesale. Angka ini tumbuh sebesar 47,4% jika dibandingkan periode sama pada tahun 2020 yang hanya mencapai 407.390 unit. Pertumbuhan ini memberikan angin segar bagi sektor otomotif di Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif, Astra Financial juga membukukan pertumbuhan amount finance di Q3 2021 sebesar 20% menjadi Rp60,7 triliun. Astra Financial percaya bahwa sektor otomotif akan terus menguat dan mendukung pertumbuhan tersebut melalui program dan layanan pembiayaan kendaraan terbaik.

Capaian Gemilang Pendatang Baru

Pada GIIAS tahun ini, terdapat dua Lembaga Jasa Keuangan baru dari Astra Financial & Logistic yang turut berpartisipasi. Keduanya adalah AstraPay yang merupakan pembayaran digital dari Astra dan Maucash yang merupakan fintech. Sepanjang GIIAS 2021, AstraPay mencatat lonjakan transaksi yang signifikan.

“Selama GIIAS, transaksi menggunakan AstraPay telah meningkat 100%. Kami sangat bangga dan berterima kasih pada pengunjung GIIAS yang memiliki antusiasme tinggi dalam penggunaan AstraPay,” ucap Ricky Gunawan, Plt. Chief Executive Officer AstraPay.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa peningkatan tersebut sangat berkesan bagi AstraPay untuk senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.

Selain, AstraPay Maucas yang merupakan fintech peer to peer lending juga mengalami peningkatan penggunaan yang cukup signifikan selama GIIAS.

“Selama GIIAS 2021, jumlah download konsumen dan registered user capai kenaikan hingga 300% dibandingkan hari normal. Dengan total penyaluran kredit di atas target dengan peningkatan lebih dari 150%,” jelas Chief Marketing Officer Maucash, Indra Suryawan.(E-3)