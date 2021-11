Resmi Dibuka, AEON Mall Tanjung Barat Komit pada Usaha Berkelanjutan

JAKARTA tidak dimungkiri masih menjadi magnet bagi para pebisnis. Namun dengan semakin terbatasnya lahan, mereka pun harus melebarkan ke pinggiran Jakarta. Salah satu lokasi yang kini menarik banyak investor adalah Jakarta Selatan. Apalagi dengan tersedianya berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan tol, kereta, dan sebagainya.

Berangkat dari situ, AEON resmi memperluas jangkauan bisnisnya dengan membuka mall keempat di Indonesia dan yang pertama di Jakarta Selatan, AEON Mall Tanjung Barat. Sebelumnya mereka memberikan pelayanan di tiga lokasi berbeda, yaitu AEON MALL BSD CITY, AEON MALL Jakarta Garden City, dan AEON MALL Sentul City, AEON Co., Ltd. dan AEON MALL Co.

Agenda peresmian ini secara simbolis dilakukan oleh Munjirin Walikota Jakarta Selatan, Daisuke Isobe President Director of PT AEON Mall Indonesia, Takahiro Osugi President Director of PT AEON Indonesia, Stevanus Adjiputro Commercial 1 Division Head PT Sinar Mas Land & Director PT Duta Semesta Mas, beserta Alphonsus W Retail and Hospitality Group Division Head PT Sinar Mas Land dan Ketua Umum Asosiasi APPBI.

Di tengah situasi pandemi, AEON Co., Ltd. dan AEON MALL Co., melakukan upaya yang optimal dalam mendukung adaptasi kebiasaan baru pencegahan penyebaran Covid-19 untuk menyediakan lingkungan belanja yang nyaman demi memenuhi harapan dari masyarakat setempat yang menantikan dibukanya AEON Mall Tanjung Barat sehingga pelanggan dapat berbelanja dengan aman dan tenang. Hal tersebut diungkapkan oleh Daisuke Isobe Direktur PT AEON Mall Indonesia.

“Mengangkat konsep mall Find Happiness Beyond Your Future, kami menyediakan tempat dimana pelanggan dapat merasakan pengalaman menyenangkan dan merasakan nilai baru melalui penawaran lifestyle baru. Selain itu, dilakukan pencegahan epidemi yang cukup untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 seperti sekarang ini, kami berkomitmen menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman untuk para pelanggan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Walikota Jakarta Selatan Munjirin mengungkapkan bahwa mereka harus tetap melaksanakan protokol kesehatan “Dengan berbagai pilihan tenant yang beragam dan bahkan tidak ada di mall lainnya, AEON Mall Tanjung Barat akan memudahkan akses dan menciptakan mobilitas efektif serta efisien bagi masyarakat Jakarta Selatan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup berkualitas,” jelas Munjirin.

Selain mengutamakan protokol keamanan dan kesehatan yang mengadaptasi kebiasaan baru, AEON Mall Tanjung Barat juga fokus berkelanjutan melalui berbagai aktivitas yang berdampak positif terhadap lingkungan, seperti mendaur ulang botol plastik, botol kaca, kaleng dan yang lainnya serta memasang katup hemat air pada kran air. Ke depannya, AEON Mall Tanjung Barat akan bekerja sama dengan pelanggan untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran lingkungan demi kelestarian lingkungan global.

AEON Group adalah grup perusahaan dengan penjualan asal Jepang yang mengembangkan 11 divisi seperti divisi pengembang, divisi jasa keuangan, drug store, serta convenience store yang berpusat pada GMS. Hingga kini AEON Group telah memiliki lebih dari 150 pusat perbelanjaan di Jepang.

“Ekspansi pertama kami di luar negeri dimulai dari China pada2008, kemudian ekspansi di ASEAN sudah mulai dipertimbangkan dari sekitar 8 tahun yang lalu, dan pada Januari 2014 kami membuka mall pertama di ASEAN yaitu di Ho Chi Minh, Vietnam. Sejak itu, dalam kurun waktu 7 tahun sampai dengan 2021 kami telah membuka 6 mall di Vietnam, 2 mall di kamboja, 3 mall di Indonesia sehingga total ada 11 mall yang telah dibuka” ungkap Daisuke Isobe. (RO/A-1)