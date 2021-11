Ingin Dekat dengan Masyarakat, Erajaya Konsisten Gelar Undian

ADA beragam cara yang biasa dilakukan sebuah perusahaan agar lebih dikenal masyarakat. Beberapa di antaranya seperti menggelar diskon, pameran, ataupun gelar undian.

Seperti yang dilakukan Erajaya Digital. Untuk lebih dekat dengan masyarakat, mereka rutin menggelar program undian. Seperti tahun ini. Mereka menggelar program itu dalam rangka ulang tahun perak. Adapun pengumuman pemenangnya dilakukan pada Kamis (18/11) secara virtual. Proses pengundian

dilakukan di hadapan Notaris Ibu Ira Sudjono S.H., M.Kn. dan Ibu Amelia Jonathan S.H., M.Kn., perwakilanKementerian Sosial Republik Indonesia, dan perwakilan Dinas Sosial, serta disaksikan secara online oleh principal, partner strategis dan media massa.

Proses pengundian ini juga di siarkan secara langsung melalui jejaring media sosial Erajaya Group untuk dapat di saksikan oleh pelanggan setia. Lebih dari 1.000 pemenang telah dipilih secara random untuk selanjutnya dihubungi oleh team Erajaya terkait penyerahan hadiah.

Baca juga: Pemenang Habibie Prize Periode XXIII Raih Hadiah US$25 ribu

Adapun pemenang Grand Prize 1 unit mobil Hyundai Kona Electric untuk kategori B2C adalah Dimas Erlangga dengan nomer undian 35IQRTOV1VT dan pemenang 1 unit mobil Toyota Corola Cross Hybrid untuk kategori B2B adalah Subro Karim.

“EraVersary selalu menjadi program yag ditunggu-tunggu para pencinta gawai di Indonesia. Tahun ini event Eraversary menjadi special karena sekaligus merayakan ulang tahun perak Erajaya Group. Sekalipun selebrasi ini dilakukan di tengah pandemi covid-19, kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan promo terbaik untuk pelanggan kami. Jika di tahun-tahun sebelumnya ajang iniilakukan di channel offline dengan basis pusat-pusat perbelanjaan, tahun ini banyak kegiatan dilakukan di platform online,” ujar CEO Erajaya Digital Joy Wahjudi.

Program EraVersary 2021 berlangsung selama 2,5 bulan, dari 16 Agustus hingga 31 Oktober dengan serangkaian acara promosi yang telah dilakukan seperti iBoxing Week, Erafone Fair, Eraspacetival, Big Bang promo, dan lainya. Total kupon undian yang terdaftar tahun ini sekitar 402.000 yang terdiri dari 86.000 kupon undian untuk kategori B2B dan 315.000 kupon undian dari kategori B2C.

Event kali ini juga berhasil menambahkan hampir 300.000 member baru Eraclub. Pada tahun ini program EraVersary kembali didukung oleh Samsung sebagai sponsor utama dan IT (Immersive Tech), OPPO, vivo, Xiaomi, dan XL Axiata sebagai co-sponsor. Merek-merek favorit lainya juga turut memberi dukungan, seperti: Apple, Garmin, HUAWEI, realme, Nokia, Indosat Ooredoo, The Face Shop, Anker, Asus, iLuv, Infinix, Jabra, JBL, Kajsa, Merdis, Micropack, Microsoft, Otter, Sandisk, Smartfren, Tec Protec, Trade-in Plus Selain itu program EraVersary juga didukung pula oleh bank-bank rekanan seperti: BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, Citibank, Digibank by DBS, HSBC dan Mandiri. (RO/A-1)