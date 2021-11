Aeon Mall Beroperasi di Southgate Residence Milik Sinar Mas Land

AEON Mall Tanjung Barat yang terintegrasi dengan Southgate Residence resmi beroperasi pada Kamis (18/11). Acara peresmian mal yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, serta President Director Aeon Mall Indonesia, Daisuko Isobe, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Aeon Mall Tanjung Barat merupakan proyek kedua antara operator pusat perbelanjaan terbesar dari Jepang, Aeon Mall, dengan Sinar Mas Land setelah mal tersebut beroperasi di BSD City.

Aeon Mall Tanjung Barat menambah pilihan pusat perbelanjaan bagi masyarakat Jakarta yang ingin menyesuaikan gaya hidup urban dengan citra modern. Pusat perbelanjaan bergaya negeri Sakura tersebut dilengkapi dengan supermarket, pertokoan, hingga fasilitas food court dan restoran.

CEO Retail & Hospitality Sinar Mas Land Alphonzus Widjaja menyampaikan pengoperasian Aeon Mall Tanjung Barat berada pada waktu yang tepat ketika peningkatan konsumsi rumah tangga sudah mulai terlihat. Dengan pusat perbelanjaan baru, diharapkan perekonomian ritel di Indonesia, khususnya Jakarta, juga akan meningkat. "Kami melihat bahwa AEON Mall memiliki konsep yang sejalan dengan nilai yang dipegang oleh Sinar Mas Land seperti berfokus pada digitalisasi dan eco-friendly untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi konsumen tetapi kehidupan secara luas."

Beroperasinya Aeon Mall Tanjung Barat semakin menawarkan kenyamanan kepada penghuni Southgate Residence. Proyek hunian tersebut berdiri di atas lahan seluas 5,4 hektare dan sekitar 60% atau 2,2 hektare diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau. Keasrian eco-apartment ini terlihat dari luasnya area jogging track dengan jarak 1 kilometer serta keberadaan beberapa taman tematik yang mendukung kenyamanan aktivitas di luar ruangan seperti terrace garden, forest garden, dan outdoor sitting area.

CEO Commercial National Sinar Mas Land Hongky J Nantung mengungkapkan sejak lama proyek Aeon Mall Tanjung Barat dan Southgate Residence menjadi fokus di Jakarta Selatan yang terkenal dengan kiblat gaya hidup urban di Jakarta. Dengan resminya operasional AEON Mall Tanjung Barat, pihaknya berharap terbentuknya one-stop urban lifestyle complex di Jakarta Selatan yang menggabungkan kehidupan keluarga, pekerja, dan pelaku bisnis di satu tempat. Dalam jangka panjang, tentu hal itu akan menjadi faktor yang menarik bagi calon konsumen Southgate Residence.

Southgate Residence memiliki tiga tower yakni Elegance, Prime, dan Altuera. Tower Elegance mulai melakukan serah terima kepada konsumen serta siap huni. Kawasan apartemen tersebut juga dekat dengan area perkantoran hingga pusat pendidikan seperti Universitas Prasetiya Mulya, Universitas Pancasila, Universitas Gunadarma, dan Universitas Indonesia. Hunian tersebut juga mudah dijangkau karena dekat dengan akses tol JORR serta berada tepat di seberang stasiun KRL Commuter Line untuk memudahkan mobilitas para penghuni.

Hongky juga menambahkan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli hunian karena pemerintah sedang memberikan sejumlah stimulus di sektor properti seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga relaksasi loan to value (LTV) sehingga memungkinkan konsumen membeli hunian dengan cara kredit dan uang muka atau down payment 0%. "Selain itu, bunga bank yang relatif rendah semakin meningkatkan animo masyarakat untuk membeli hunian dengan sistem cicilan ke bank. Sejumlah paket tersebut tentu dapat digabungkan dengan promo kepemilikan hunian di Southgate Residence dan konsumen akan mendapat keuntungan yang berlipat," tuturnya.

Baca juga: Cloud Kitchen Jakpreneur Ruang Rasa Hadir di Delapan ITC

Harga unit apartemen di Southgate Residence dijual mulai dari Rp1,1 miliar hingga Rp6 miliar. Saat ini sampai akhir Desember 2021, Southgate Residence sedang menawarkan sejumlah promo di antaranya keringanan DP hingga 15%, free biaya KPA hingga 2,5%, voucer belanja Aeon Mall, atau hadiah mobil. Bagi konsumen yang berminat melihat unit apartemen tersebut, dapat mengunjungi booth Southgate Residence di Aeon Mall Tanjung Barat pada area Ground Floor. (RO/OL-14)