Punya Program Penanggulangan Pandemi Sicepat Raih Apresiasi

PARTISIPASI berbagai sektor industri terhadap masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 perlu diapresiasi. Kepedulian industri tersebut tetu sangat membantu pemerintah dalam menangani covid-19.

Berdasarkan desk research kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif yang menganalisis beberapa kinerja perusahaan melalui laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan di 2020-2021, Sicepat Ekspres dinilai mampu menjadi top of mind masyarakat atas perannya sebagai perusahaan yang berhasil memiliki program penanggulangan pandemi. Pandemic Response Program yang dilakukan oleh perusahaan logistik itu dikemas dalam suatu kegiatan yang mendukung vaksinasi dan penyaluran kebutuhan bagi tenaga kesehatan serta pasien Covid-19.

Pada Agustus lalu, Sicepat bekerja sama dengan mitra dalam mengirimkan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi dan bantuan paket makanan untuk tenaga kesehatan yang bertugas di sentra vaksinasi. Perusahaan juga berkolaborasi mendukung Gerakan Indonesia Pasti Bisa dalam penanganan covid-19, seperti bantuan pengiriman sembako, oxygen concentrator untuk masyarakat di Jawa dan luar Jawa serta mendukung Gerakan Indonesia Pasti Bisa dalam percepatan vaksinasi di Jawa dan Medan.

Karena itu, Sicepat mendapatkan penghargaan Best Corporate in Pandemic Era yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada akhir bulan lalu dalam kategori logistic and courier services Indonesia sebagai Best Corporate in Pandemic Era with Outstanding Pandemic Response Program. "Terima kasih kepada Warta Ekonomi yang sudah memberikan penghargaan kepada PT Sicepat Ekspres Indonesia. Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus berkomitmen memberikan inovasi pelayanan terbaik di Indonesia serta berperan aktif untuk memenuhi kewajiban kami di tengah pandemi ini. Kami juga melakukan dua bisnis model market expansion, yakini secara vertikal dan horizontal agar penetrasi produk dan layanan kami bisa dijangkau masyarakat luas," ujar The Kim Hai, Chief Executive Officer Sicepat Ekspres.

Aktifnya Sicepat dalam menghadirkan program-program penanggulangan pandemi covid19 juga sukses membawa perusahaan meraih penghargaan Top CSR Of The Year yang diselenggarakan oleh Tras N Co dan Infobrand.id di 2020 dan 2021. Melalui penghargaan yang didapatkan ini, perusahaan terus berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan inovasi terbaik yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. (RO/OL-14)