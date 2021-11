Ray White Resmikan Tujuh Kantor Franchise Baru di Indonesia

PERUSAHAAN agen properti global asal Australia, Ray White, kembali memperluas jaringannya di Indonesia melalui peresmian tujuh kantor franchise barunya. Peresmian kantor ini dilakukan sebagai langkah perusahaan tersebut untuk terus semakin memperkuat jaringan dan dominasi pasar Ray White di Indonesia.

Sebagai market leader di Australasia dan menjadi brand no 1 di Indonesia, Ray White terus membuktikan keseriusannya di bidang real estate dengan selalu memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan. Di tengah pandemi covid-19 yang tak kunjung mereda, Ray White tetap konsisten meraih pencapaian-pencapaian luar biasa, dan selalu berhasil menyesuaikan diri dalam kondisi pasar apapun.

Country Director of Ray White Indonesia Johann Boyke Nurtanio mengatakan bahwa misi utama perusahaannya adalah untuk menjadi agen paling dominan di setiap pasar yang digeluti.



"Walaupun tahun 2021 menjadi tahun yang cukup menantang bagi seluruh pelaku bisnis di dunia, Ray White tetap berhasil memenangkan pasar dalam kondisi apapun”, imbuh Johann melalui siaran resminya, Senin (15/11).

Tahun ini, selain mengalami pertumbuhan angka penjualan yang stabil dan dominasi market share yang ditandai dengan rentetan penghargaan yang telah diraih, Ray White juga mengalami pertumbuhan di jumlah jaringan kantor yang telah mencapai lebih dari 175 kantor yang tersebar di 17 provinsi dan 25 kota besar di Indonesia.

Pada Senin (15/11) ini, Ray White dan Loan Market Indonesia turut meresmikan kantor Ray White & Loan Market Cikarang, dimana Loan Market Indonesia merupakan perusahaan sister company Ray White yang bergerak di bidang keuangan yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelumnya Ray White juga telah meresmikan kantor-kantor baru, yang diantaranya: Ray White Central Paskal, Ray White Grand Pakuwon, Ray White Panakkukang Pengayoman, Ray White Jalur Sutera, Ray White Kota Baru Parahyangan dan Ray White CBD Serpong yang akan akan segera dibuka. Dengan demikian Ray White akan kembali mendominasi market dengan menambah tujuh kantor baru di tahun ini.

Kegiatan peresmian kantor baru Ray White dihadiri oleh Country Director of Ray White Indonesia Johann Boyke Nurtanio, CEO of Loan Market Indonesia Sari Dewi, Director of Ray White Projects-Commercial & Cikarang Erwin Karya, Developer, dan Bank partner serta seluruh marketing executives yang telah menjadi bagian team Ray White.

“Saya ucapkan welcome to the family kepada para principals dan team leaders yang baru saja membuka kantor di tahun 2021 ini. Kehadiran kantor-kantor baru Ray White tentunya semakin memperkuat jaringan dan dominasi pasar Ray White di Indonesia," ujar Johann.

Ke depannya, Ray White akan terus memperluas jaringan dan menjangkau seluruh pelanggan di Indonesia dan selalu mencari cara yang lebih efektif dan efisien serta selalu siap mengantisipasi dan menggapai peluang yang ada melalui kecepatan dan ketetapan dalam membaca dinamika pasar, serta memberikan pelayanan terbaik bagi para kliennya.

“Kami berharap Ray White dapat tetap menjadi partner terbaik yang dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berharap, ke depan Ray White dapat berkontribusi dalam mendukung perekonomian Indonesia serta menjadi brand yang terus dipercaya oleh masyarakat Indonesia”, tutup Johann.