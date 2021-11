PIK2 Targetkan Ribuan Unit Residensial Telah Serah Terima di Penghujung Tahun

KOMITMEN PIK2 dalam mengembangkan proyek properti dikukuhkan lewat prosesi Serah Terima Unit Residensial Tahap I & II Secara Simbolis kepada ratusan konsumen yang merupakan pemilik unit. Kegiatan serah terima salah satu Residensial di PIK2 ini terhitung cepat, karena lebih dari 500 unit sudah diserah terimakan dalam dua bulan terakhir, terhitung sejak September lalu hingga saat ini.

“Kami berharap di penghujung tahun 2021, ribuan unit sudah dapat diserahterimakan kepada konsumen” terang Restu Mahesa, Township Management Director PIK2, Sabtu (13/11).

Project Director PIK2 Rizal Idiral menjelaskan, proses serah terimaa merupakan bagian dari komitmen pihaknya kepada para konsumen.

"Dan kami akan selalu mengupayakan proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan menjadikan PIK2 kawasan hunian yang nyaman bagi konsumen," ujarnya.

Proses serah terima dilangsungkan simbolis secara tertutup hanya untuk para undangan yang merupakan pemilik unit di Residensial tahap I & II PIK2 dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku secara ketat. Serah terima diadakan langsung di dalam cluster yang fasilitas internalnya sudah siap dinikmati, tepatnya di pinggir danau yang merupakan salah satu fasilitas internal utama yang dimiliki Residensial PIK2.

Selain dihadiri oleh para pemilik unit, acara itu juga dihadiri CEO Mauna Group Prathama Nugraha dan Ruby Herman yang merupakan Youtuber dengan konten properti Ruby Herman. keduanya juga membagikan kiat-kiat memilih instrumen investasi yang tepat, major things yang harus dipertimbangkan dalam memilih hunian, memprediksi potensi nilai investasi dari produk yang sudah dibeli, serta cara mendapatkan income tambahan melalui program Buyer Get Buyer yang ditawarkan oleh PIK2, dan pembahasan lain mengenai investasi.

Selain Residensial tahap I & II, PIK2 juga menghadirkan beragam produk lainnya, mulai dari landed residensial, apartements, commercial lots, rukan, hingga pergudangan modern yang beberapa diantaranya akan menyusul untuk segera dilakukan serah terima secara bertahap dalam waktu dekat.

PIK2 juga mendapatkan apresiasi berupa penghargaan The Best Township Masterplan Desain by Property Guru Indonesia Property Award 2020. (RO/OL-7)