Bank OCBC NISP Hadirkan #ONPreneurship Cari Jagoan Lokal Sehat, Ekosistem untuk Dukung UMKM #MelajuJauh

BANK OCBC NISP menyelenggarakan '#ONPreneurship MENCARI JAGOAN LOKAL SEHAT', sebuah ekosistem kolaboratif untuk mendukung pelaku UMKM terus #MelajuJauh dalam berkontribusi pada perekonomian nasional.

Pada acara ini digelar serangkaian program, mulai dari webinar, networking dan bootcamp, yang bukan hanya menginspirasi, melainkan juga memberikan solusi praktis tantangan bisnis di era new normal, khususnya pada aspek digital, marketing, branding, financial dan funding.

Menurut Direktur Bank OCBC NISP, Ka Jit, besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mendorong pihaknya secara konsisten berinovasi, bukan hanya sekadar menghadirkan solusi produk dan layanan perbankan, melainkan juga solusi non-perbankan atau beyond banking, yakni melalui berbagai program pemberdayaan UMKM. Salah satunya adalah #ONPreneurship MENCARI JAGOAN LOKAL SEHAT.

"Program yang merupakan bagian dari CSR Bank OCBC NISP ini bertujuan untuk meningkatkan skill pengelolaan bisnis di era new normal, mulai dari aspek keuangan, pemasaran, memperluas jaringan bisnis (network), membantu transformasi digital, hingga mendekatkan akses UMKM pada permodalan,” paparnya saat membuka rangkaian program tersebut Rabu, (10/11).

Melalui siaran pers, Jumat (12/11), Ka Jit menambahkan melalui #ONPreneurship MENCARI JAGOAN LOKAL SEHAT, Bank OCBC NISP menyasar lebih dari 1.500 pelaku UMKM dari berbagai provinsi di Indonesia untuk mengikuti program yang pertama, yakni webinar dengan tema Jurus Membangun Bisnis 4 Sehat, 5 Sempurna.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama SMESCO, Leonard Theorsabrata mengatakan, program ONPreneurship MENCARI JAGOAN LOKAL SEHAT diselenggarakan pada momentum yang tepat. Dia mengatakan saat ini upaya pengendalian pandemi memberikan dorongan positif terhadap ekonomi nasional yang mulai berangsur pulih dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

"Momentum ini perlu kita optimalkan, salah satunya dengan bersama-sama meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM untuk menghadapi tantangan bisnis di era new normal, khususnya pada aspek digital, marketing, branding, financial dan juga funding,” ujar Leonard.

Program ONPreneurship MENCARI JAGOAN LOKAL SEHAT, menghadirkan para expert berpengalaman sebagai business coach untuk membangun bisnis yang fit dari berbagai aspek, yakni Financial Fit oleh Jenny Hartanto, Executive Vice President, National Network Head Bank OCBC NISP & Margareth Theresia, Emerging Business Cluster Head Bank OCBC NISP, Branding Fit oleh Handoko Hendroyono, Creative Storyteller, Marketing Fit oleh Dian Gemiano, CMO KG Media & Chairman of Indonesia Digital Association, DigitalFit oleh Fransiska PW Hadiwidjana, Co-Founder & CTO of Womenworks serta Funding Fit oleh Darry Ratulangi, Managing Director OCBC NISP Ventura. (RO/E-3)