Siap Dibuka, AEON Mall Tanjung Barat Kampanyekan Pelestarian Lingkungan

SEIRING semakin membaiknya situasi di Indonesia setelah sempat diterjang gelombang kedua covid-19 pada Juli lalu, berbagai aktivitas masyarakat pun mulai kembali normal. Meski begitu, semua kegiatan itu dilakukan dengan tetap menjalani protokol kesehatan.

Berangkat dari situ AEON Co., Ltd. dan AEON MALL Co., Ltd mengumumkan pembukaan AEON Mall Tanjung Barat pada Kamis (18/11) nanti. Pembukaan awal sebagian ini dilakukan seiring tingkat kunjungan yang berangsur pulih, pascatahapan pelonggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca juga: Aktivitis Lingkungan Tanam Pohon di Hutan Cikole

"Dalam pembukaan awal sebagian ini, kami memaksimalkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran covid-19. Oleh karena itu, kami berharap dapat tercipta lingkungan belanja yang nyaman demi memenuhi harapan masyarakat yang telah menantikan dibukanya AEON Mall Tanjung Barat," demikian keterangan AEON Co., Ltd. dan AEON MALL Co., Ltd, dalam siaran persnya, Kamis (11/11).

AEON Mall Tanjung Barat merupakan pusat perbelanjaan dengan luas area mencapai 55.000 m2 serta luas lantai sekitar 97.000 m2, berstruktur bangunan beton bertulang dengan enam lantai, serta tiga lantai basement pada bagian mal. Selain itu dilengkapi pula dengan parkir mobil berkapasitas 1500 lot serta 600 lot utuk parkir sepeda motor.

Pada pembukaan awal sebagian ini, AEON Mall Tanjung Barat juga mengumumkan sejumlah penyewa (tenant), mulai dari AEON Department Store Tanjung Barat selaku tenant inti. Kemudian, berbagai jenama seperti H&M, UNIQLO, JD.ID Electronic, Funworld, Kidzooona, atau Cinema XXI, yang tercatat sebagai tenant sub-inti.

Selain itu, AEON Mall Tanjung Barat juga telah mengembangkan layanan daring bagi para pengunjung, melalui kerja sama dengan lokapasar JD.ID. Kemitraan baru ini merupakan bagian dari komitmen AEON Mall Tanjung Barat untuk memberikan pengalaman baru dalam berbelanja secara daring bagi khalayak di Tanah Air.

"Para pelanggan dapat melihat langsung beragam produk yang ditawarkan melalui tayangan AEON Mall virtual yang disiarkan melalui situs JD.ID. Tentunya ini merupakan hal baru yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam berbelanja daring," tulis AEON Co., Ltd. dan AEON MALL Co., Ltd.

Di sisi lain, pola berbelanja baru dengan konsep nirsentuh juga diterapkan di AEON Mall Tanjung Barat melalui Food Court Ordering System, e-Voucher, dan layanan Beacon, dengan menggunakan aplikasi AEON Mall Mobile yang dapat digunakan di seluruh tenant.

Seiring pembukaan ini, AEON Mall Tanjung Barat juga menggencarkan kampanye Environment, Social, and Government dalam rangka pelestarian lingkungan melalui program daur ulang sampah. Di berbagai sudut mal, ditempatkan keranjang sampah sortir khusus, yang kemudian dapat dipilah dan didaur ulang. Di masa mendatang, AEON Mall Tanjung Barat akan mengajak masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. (RO/A-1)