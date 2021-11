Jelang Topping Off, LRT City Ciracas Tawarkan Kemudahan Miliki Hunian Berkonsep TOD

PENGEMBANG properti, PT Adhi Commuter Properti hadirkan promo menarik bertabur hadiah melalui salah satu proyeknya, LRT City Ciracas. Promo Endjoy, salah satunya yang menawarkan kemudahan bagi konsumen khususnya milenial untuk bisa memiliki hunian terintegrasi dengan transportasi massal dengan subsidi uang muka, subisidi biaya akad dan suku bunga ringan.

Selain berbagai kemudahan itu LRT City Ciracas juga memberikan hadiah liburan ke Bali, perangkat elektronik, voucher belanja senilai jutaan rupiah, hingga program Beli Apartemen Dapat Apartemen.

Direktur Utama Adhi Commuter Properti Rizkan Firman optimistis dengan adanya berbagai promo dan manfaat hunian yang berada tepat di simpul-simpul transportasi massal akan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk memiliki hunian produk ADCP.

“Kami optimis bisnis ADCP berprospek cerah untuk kedepannya, karena ini menjadi produk hunian yang relevan bagi masyarakat dengan tingkat mobilitas tinggi. Pembangunan hunian ADCP juga berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Di 28 November nanti LRT City Ciracas akan melaksanakan seremoni Topping Off,” ungkap Rizkan.

Rizkan menjelaskan, LRT City Ciracas baru saja mendapatkan penghargaan Best Urban Living Apartment Region Jakarta dan Best of The Best Urban Living Apartment All Region dalam ajang Indonesia Property Watch-Golden Property Watch.

Project Director LRT City Ciracas Chaerul Annas mengungkapkan, menjelang Topping Off yang akan berlangsung di akhir November, banyak hadiah dan promo yang dihadirkan untuk konsumen, dan dipastikan berdampak pada penjualan hunian LRT City Ciracas.

Menjelang topping off, kami optimistis akan ada peningkatan penjualan yang signifikan. Hingga kini penjualan LRT City Ciracas sudah mencapai persentase penjualan 85% untuk tipe Studio dan 65% untuk tipe 1 bedroom,” ujarnya.

Untuk persiapan Topping Off LRT City Ciracas, Annas mengungkapkan, akan ada event menarik seperti fun bike yang akan diikuti oleh beberapa komunitas sepeda dan masyarakat umum. Hal itu sekaligus memperkuat konsep Transit Oriented Development (TOD) dari hunian LRT City yang memiliki kontribusi dan keberlanjutan mendukung pemerintah mengurangi kemacetan dan polusi udara.

“Kami akan membuat rangkaian event menjelang Topping Off salah satuya Fun Bike bersama beberapa komunitas dan masyarakat secara umum. Kami ingin memperkuat konsep TOD dengan hunian yang ramah untuk pesepeda dan berkontribusi langsung pada lingkungan” tutur Annas.

Untuk Topping Off yang akan dilaksanakan di 28 November ini, tema yang di angkat yakni Urban Fest Vol.2. Ini akan menjadi event seremonial untuk konsumen, dan menjadi bukti dari komitmen ADCP dalam menyelesaikan hunian sesuai dengan target yang telah ditentukan.

LRT City Ciracas dibangun di atas lahan seluas 6,2 hektar dengan fasilitas yang fokus untuk memenuhi lifestyle kalangan milenial. Kawasannya akan dibangun lima tower dengan total 3.668 unit dan berbagai fasilitas komersial lain. Selain konsep 0 Km ke Stasiun LRT, saat ini sudah ada beberapa fasilitas yang bisa dinikmati sambil kita melihat langsung progres proyek di lapangan.

Ada sarana outdoor dengan telaga urban berupa danau yang juga berfungsi sebagai area rekreasi. Danau ini juga berfungsi untuk tempat retensi dan kawasan zero run off. 45 persen areanya juga disediakan untuk ruang terbuka sehingga kawasannya akan sangat nyaman dihuni.

Fasilitas lainnya urban farming seluas lebih dari 2.000 m2 untuk bercocok tanam selain spot foto yang sangat instagramable. Ada juga Elarte Sport Café & Bike Spa, Roti Bakar 88, Resto Sunda Kampung Telaga, dan sebagainya. (RO/OL-7)