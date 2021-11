PT KCI Gandeng Metro Tv untuk Sosialisasi Menggunakan KRL dengan Baik

PT Kereta Comuter Indonesia (KCI) mengunjungi Metro Tv membahas sejumlah permasalah perkeretaapian di Tanah Air. Kedua belah pihak menjajaki kerja sama untuk membuat sosialisasi kepada penumpang tentang bagaimana menggunakan KRL dengan baik,

"Salah satunya sosialisasi bagaimana menggunakan kereta KRL secara baik dan benar dan membentuk budaya baru," ujar Direktur Utama KAI Commuter Roppiq Lutzfi Azhar saat mengunjungi kantor Metro Tv, di Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (10/11).

Ia mencontohkan adanya budaya baru untuk fasilitas prioritas di KRL. Hal ini bakal sangat bermanfaat bagi KRL dan Metro TV dalam hal menyiarkan informasi yang terbaik untuk para pengguna jasa.

"Sebab banyak masyarakat yang belum terlalu paham tentang menggunakan KRL dengan baik dan benar. Dalam arti menjaga keamanan satu sama lain," tuturnya.

Roppiq hadir bersama Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Wawan Ariyanto, Direktur Teknik KAI Commuter Denny Haryanto, Direktur Keuangan dan Administrasi KAI Commuter Adang Sujana, dan Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba.

Kunjungan KCI pun disambut hangat para petinggi Media Group, yakni Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun yang mengamini bahwa perlu adanya sosialisasi yang mendetail dan menyeluruh kepada masyarakat tentang penggunaan KRL.

"Agar semua pihak bisa menggunakan KRL sesuai dengan kebutuhannya. Khususnya pada lansia dan ibu hamil. Di mana harus ada kepedulian lebih terhadap mereka dari pengguna KRL lainnya," ulas Don Bosco.

Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut, Wakil Pemred Metro TV Budiyanto, Pelaksana tugas (Plt) Pemred Medcom.id Indra Maulana, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Gaudensius Suhardi, Head of Corporate Communication Metro TV Fifi Aleyda Yahya, Director of Sales and Marketing Media Group Network Meniek Andini, dan Head of Convergence Project Media Group Network, Nunung Setiyani. (Medcom/A-2)