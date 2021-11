DINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (JIC) berkolaborasi dengan Jakarta Experience Board (PT. Jakarta Tourisindo) menggelar Jakarta Investment Forum (JIF) 2021 bertema “Strengthening the Post-Pandemic Economy through Collaboration” secara virtual.

Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 11-12 November 2021 mendatang dengan tujuan untuk mempromosikan DKI Jakarta sebagai kota ramah investasi sekaligus kota kolaborasi sebagai strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi Pascapandemi Covid-19.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra memaparkan Jakarta Investment Forum (JIF) 2021 merupakan forum bisnis investasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka lebih banyak peluang investasi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan badan usaha lainnya.

Dengan kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi terwujudnya peningkatan investasi yang signifikan khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis pada rencana pembangunan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, situasi pandemi Covid-19 yang kian terkendali di Jakarta menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pemulihan kondisi ekonomi serta memperbaiki keadaan fiskal di Jakarta melalui skema investasi.

“Jakarta Investment Forum (JIF) 2021 merupakan bentuk upaya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola JIC sebagai wadah yang akan memfasilitasi investor potensial untuk melihat peluang investasi di berbagai sektor di Jakarta. Kami berharap dengan meningkatnya realisasi investasi di Jakarta, kita dapat merestrukturisasi dan memulihkan kembali kondisi ekonomi pascapandemi Covid19,” ujar Benni dalam Press Conference Virtual Jakarta Investment Forum 2021, Selasa (9/11).

Sejak diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan pada 2018, JIC telah memfasilitasi banyak calon investor yang berasal dari berbagai sektor seperti sektor pengelolaan limbah, infrastruktur dan pembangunan, transportasi, pariwisata dan lain sebagainya.

Selain mendampingi investor untuk melakukan one on one meeting dengan pemilik proyek, Benni mengungkapkan, JIC juga dapat memberikan pendampingan/asistensi kepada para Investor Dalam Negeri maupun Investor Luar Negeri dalam hal kemudahan berinvestasi di Jakarta.

“JIC merupakan mitra strategis bagi pelaku usaha untuk mengetahui proyek- proyek potensial di Jakarta, nilai investasi dari setiap proyek serta menghubungkan pelaku usaha dengan perusahaan pengembang, sampai dengan melakukan asistensi atau pendampingan pengurusan perizinan dan nonperizinan terkait investasi, dengan harapan para pelaku usaha dapat melakukan realisasi Investasi di Jakarta,” imbuh Benni.

Benni menjelaskan JIF 2021 akan diawali dengan talkshow utama yang mengangkat tema Urban Sustainability: Strengthening the Post-Pandemic Economy through Collaboration dengan menghadirkan pembicara- pembicara internasional dan nasional. Adapun fokus diskusi yang dibahas adalah terkait tindakan, program dan pemberlakuan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemulihan ekonomi, perencanaan peningkatan program kegiatan kolaborasi bisnis melalui skema investasi, perencanaan pengembangan kota berdasarkan studi kasus (study case), dan tantangan investasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

"JIF 2021 akan dilanjutkan dengan sesi khusus untuk para investor yakni Meet The Leaders, yang memberikan kesempatan kepada investor untuk berdiskusi langsung dengan para pemangku kebijakan terkait investasi di berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, pariwisata, properti, dan tata kota, serta membahas peluang kolaborasi demi mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan” pungkas Benni.

Direktur Utama Jakarta Experience Board (PT Jakarta Tourisindo), Novita Dewi mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melanjutkan pembangunan dan pemulihan ekonomi dengan memfasilitasi penyelenggraan JIF 2021 secara virtual.

“Kami mendukung upaya pemulihan ekonomi dan pembangunan kota yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan memfasilitasi penyelenggaraan JIF 2021 secara virtual. Investor akan mendapatkan pengalaman baru untuk bergabung dalam forum investasi virtual yang tetap mengedepankan kenyamanan dan kebutuhan para investor,” jelas Novita.

Novita menambahkan selama acara berlangsung peserta juga dapat melihat tampilan proyek- proyek potensial yang siap ditawarkan (ready to offer) melalui Online Mini Exhibition.

JIF 2021 akan dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang juga diramaikan oleh kehadiran para tokoh nasional maupun internasional di antaranya, Wali Kota London, Sadiq Khan. (RO/OL-7)