Unit Tower C Apartemen Emerald Bintaro Terjual 30%

DI masa pandemi yang belum berakhir hingga saat ini, kebutuhan terhadap tempat tinggal terus meningkat. Namun di sisi lain, pendapatan konsumen tidak terjadi peningkatan yang sejalan dengan peningkatan harga tempat tinggal. Akhirnya, konsumen lebih cermat dalam memilih hunian baik dari segi produk, lokasi, lingkungan, fasilitas, harga, maupun kredibilitas pengembangnya.

Oleh karena itu pengembang berusaha keras untuk bisa menawarkan hunian yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk selalu memberikan hunian nyaman dan berkualitas serta terjangkau, PT Jaya Real Property Tbk hari ini meluncurkan Tower C Apartemen Emerald Bintaro. Tower terbaru ini diharapkan mampu mengulang keberhasilan tower-tower sebelumnya yang sudah terjual 100% dalam periode waktu singkat dan telah diserahterimakan tepat waktu kepada konsumen.

"Tower C Apartemen Emerald Bintaro hadir dengan fasilitas lengkap yang mempermudah keseharian penghuni. Kawasan hunian dengan lingkungan asri dan nyaman ini berpadu dengan fasilitas modern didukung dengan taman teduh seluas 4.300 m2 yang sejuk dan ramah untuk seluruh lapisan usia, kolam renang, minimarket, laundry, dan gedung parkir. Berlokasi di Kota Mandiri Bintaro Jaya yang merupakan kota mandiri terdepan di selatan Jakarta, menjadikan Apartemen Emerald Bintaro hunian ideal untuk mereka yang cermat memilih hunian," ungkap Arum Prasasti, General Manager Bintaro Jaya High Rise Jaya Real Property.

Apartemen Emerald Bintaro hadir sebagai jawaban atas kebutuhan konsumen yang ingin memiliki hunian terjangkau di tengah jantung kota mandiri Bintaro Jaya. Rekam jejak pengembangan Apartemen Emerald Bintaro membuktikan kredibilitas dari pengembangnya, Jaya Real Property (JRP), yang telah 42 tahun mengembangkan Bintaro Jaya. JRP berhasil melakukan pembangunan dan serah terima tepat waktu kepada konsumen atas dua tower sebelumnya, yaitu Tower A dan B.

Tower C diluncurkan juga untuk melanjutkan komitmen pengembang menjawab kebutuhan konsumen agar dapat hidup dengan nyaman dan berkualitas dengan harga terjangkau di Bintaro Jaya. Bintaro Jaya merupakan kota mandiri yang lengkap dengan perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan olahraga, fasilitas umum lain, ruang terbuka hijau, serta hunian. Di dalamnya, penghuni dapat work, live and play.



Peluncuran Tower C disambut oleh konsumen dengan antusias. Sekitar 30% dari total unit yang dipasarkan sudah terjual sejak sebelum produk ini diluncurkan. Pengembangan area Apartemen Emerald Bintaro dipersiapkan dengan baik agar bisa membantu para penghuninya lebih mudah lagi melakukan segala kegiatan dan membantu penghuninya untuk bisa hidup sehat. "Sebanyak 598 unit Tower C Apartemen Emerald Bintaro dilengkapi fasilitas yang siap menjamin keamanan setiap penghuni selama 24 jam, lengkap dengan CCTV dan kartu akses penghuni. Kemudahan penghuni beraktivitas terjamin dengan shuttle bus gratis menuju stasiun intermoda dan pusat bisnis. Kesehatan pun diperhatikan dengan penyediaan Taman Teduh dan fasilitas olahraga yang hadir untuk mendukung hidup sehat," jelas Tonny Prasetyo, Manager Unit Apartemen Emerald Bintaro.

Berbicara mengenai luasnya Taman Teduh yang disediakan untuk seluruh lapisan usia, hal ini juga menjadi salah satu selling point yang membuat produk ini unggul dari kompetitor sejenisnya. Di sini ada Area Kala Senja, taman untuk dewasa dan keluarga, dilengkapi oleh seating area, reflexiology path, tai chi plaza, dan gazebo. Ada pula Area Imaji Muda, taman untuk remaja, dilengkapi dengan outdoor gym area, amphitheater, seating area, skateboard area, dan walking path area. Lantas Area Ceria Pagi, taman untuk anak-anak, dilengkapi dengan ayunan anak, game floor pattern, gazebo, wall climbing, playground, cubic sculpture, dan basketball shoot. Pembangunan gedung parkir juga akan membuat kawasan hunian ini semakin diminati apalagi dengan kehadiran kolam renang di rooftop gedung parkir dan jogging track.

Berbicara mengenai unit yang tersedia, pengembang menyiapkan tata ruang terbaru melalui unit hunian di Tower C. Terdapat tipe hunian dengan sisi bukaan lebih lebar sehingga setiap kamar tidur memiliki jendela dengan tata ruang yang terasa lebih lega. Penghuni bisa merasakan pemanfaatan ruangan yang lebih optimal karena area living room yang menyatu dengan area makan, dapur, dan terkoneksi dengan area balkon. Desain terbaru ini memastikan keluarga dapat memiliki kualitas hidup terbaik. (RO/OL-14)