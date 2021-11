Pedagang Keluhkan Naiknya Harga Minyak Goreng

SALAH satu pelaku usaha gorengan, Eki, 25, mengeluhkan naiknya harga minyak goreng. Eki yang berjualan gorengan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan itu mengaku kenaikan harga minyak goreng mulai terasa sejak bulan lalu.

"Awalnya naik Rp500 per kilogram. Kemudian di awal bulan ini bisa naik Rp4.000 per kilogram," kata Eki kepada Media Indonesia, Kamis (4/11).

Baca juga: Forum Bisnis Aceh Tarik Minat Investor Mancanegara di Dubai Expo

Eki mengatakan untuk mengakali kenaikan harga itu, ia harus mengurangi penggunaan minyak goreng. Jika biasanya ia menghabiskan lima kilogram minyak goreng per hari, kali ini ia menghabiskan empat kilogram. "Jadinya diakalin saja dan dikurangi. Kita harus hemat pakai minyaknya," katanya.

Eki mengatakan karena berkurangnya penggunaan minyak goreng, ia pun turut mengurangi produksi gorengan. Ia mengatakan hal itu berdampak pula penurunan omzet. "Omzet berkurang 20% lah pas harga minyak naik ini. Ya mau tidak mau, dari pada kita tidak jualan sama sekali," ujarnya.

Lebih lanjut, Eki berharap harga minyak goreng dapat segera turun, sehingga ia dapat kembali menambah produksi dan meningkatkan omzet.

"Kalau saya kan sistemnya setor, ya. Jadi, ini ada jalanin usaha orang. Kalau omzet turun kan buat saya pendapatan juga turun. Semoga harga bisa normal kembali," kata Eki.

Diketahui, harga minyak goreng mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir. Dilansir dari hargapangan.id, harga minyak goreng bermerk di pasar tradisional di DKI Jakarta pada 28 Oktober 2021 yakni Rp17.350 per kilogram. Sedangkan pada 3 November 2021, harganya naik menjadi Rp18.350.

Sementara harga minyak goreng curah pada 28 Oktober 2021 yakni Rp19.000. Sedangkan pada 3 November 2021 naik menjadi Rp19.650.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, harga eceran rata-rata minyak goreng pada September 2021 sebesar Rp15.749 per liter. Kemudian, harganya meningkat pada Oktober. Harga rata-rata minyak goreng pada Oktober naik menjadi Rp16.146 per liter atau naik sebesar 2,52%.

Jika Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan Rp11.000 per liter, saat ini ditingkat eceran harga minyak curah berkisar Rp16.000 - Rp16.800 per liter dan harga minyak kemasan berkisar Rp17.500 - Rp19.000 per liter.

Baca juga: Bisnis Batu Bara Bergairah, Kobexindo Naikkan Target Pendapatan

"Lonjakan harga terjadi karena imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia serta kurangnya pasokan bahan baku di pasar minyak nabati dan lemak secara global akibat pandemi dan cuaca buruk," jelas Eli, sapaan akrab Suharini saat dikonfirmasi, kemarin.

Namun demikian, Eli menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran dengan terus memantau produsen dan pedagang agar tetap menjual minyak goreng kemasan sederhana dengan HET guna mencegah naiknya harga yang semakin membumbung tinggi. (OL-6)