Tembus 1 Juta Pelanggan, Pospay Siap Terus Berinovasi

PANDEMI covid-19 yang melanda seluruh dunia harus diakui turut mempercepat proses digitalisasi. Hal itu pun dirasakan layanan keuangan digital dari PT Pos Indonesia (Persero).

Terbukti Pospay tembus 1 juta pelanggan hanya dalam waktu tujuh bulan setelah peluncuran 13 April lalu. Pencapaian itu tentunya menjadi sinyal positif dari masyarakat atas kepercayaannya akan transformasi produk dan channel dari PT Pos Indonesia.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan 1 juta pelanggan ini merupakan awal untuk lebih mengembangkan dan membesarkan inovasi layanan keuangan digital PT Pos Indonesia. “Dari satu juta pelanggan yang sudah percaya dengan Pospay, ke depan semoga akan semakin bertambah lagi pengguna yang memakai aplikasi ini. Aplikasi inipun juga akan terus dikembangkan dan berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan solusi untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Pospay akan terus menjadi media Pos Indonesia untuk riding on digital wave. Hal ini menjadi injeksi motivasi yang kuat bagi Pos Indonesia untuk terus berinovasi. Salah satunya dalam layanan transaksi keuangan Digital Giro pos.

Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan Charles Sitorus menambakan perkembangan Pospay akan menjadi super apps PT Pos dimana semua kebutuhan, khususnya milenial ke arah financial inclusion bisa dilakukan di Pospay. “Banyak sekali transaksi dan layanan produk termasuk transfer, cash in, cash out, bisa dilakukan di Pospay."

Pos Indonesia kata dia menyiapkan Pospay untuk melayani semua pembayaran berbagai tagihan. Salah satu fiturnya, yaitu Kantorpos. Fitur Kantorpos ini menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan pembayaran. Pospay sendiri merupakan aplikasi smartphone dengan sistem operasi Android dan iOS yang diberikan kepada pelanggan sebagai digital channel untuk mengakses layanan Giropos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri.

Dalam rangka memperingati 1 Mio Pospay users, PT Pos Indonesia juga akan menggelar dialog dengan tema 'Tren Keuangan Digital dan Perkembangan Pospay'. Berlatar belakang efek Pandemi covid-19 yang masih dirasakan hingga ini, masyarakat juga harus bisa membatasi diri dalam berinteraksi secara langsung dengan orang lain guna mencegah penyebaran virus.

Hal ini mendorong masyarakat untuk bisa mengubah pola transaksi secara tunai ketika melakukan kegiatan jual beli. Dengan perkembangan industri 4.0 memunculkan sebuah tren baru dimana transaksi dilakukan dengan dompet elektronik yang sangat membantu pembatasan kegiatan secara fisik.

Selain itu, transaksi keuangan secara digital juga memudahkan berbagai pihak untuk melakukan transaksi belanja dan mendorong percepatan inklusi keuangan di masyarakat.

Pospay merupakan platform digital berbasis rekening Giropos yang diberikan kepada pemilik rekening Giropos sehingga dapat mengakses layanan Giropos, Transaksi keuangan maupun layanan PT Pos Indonesia (Persero) lainnya secara ‘mobile’. Layanan Pospay memiliki beberapa keunggulan seperti transfer dana rekening Giropos ke berbagai rekening bank hingga 50 juta rupiah per hari, selain itu juga layanan Pospay dapat menjangkau kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan proses transaksi keuangan dari luar negeri ke dalam negeri. (RO/A-1)