ZTE Berkolaborasi dengan Telkomsel Hadirkan Jaringan 5G Pertama di Papua

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), perusahaan global terkemuka penyedia solusi teknologi telekomunikasi, enterprise, dan konsumen untuk Internet Seluler, berkolaborasi dengan Telkomsel sebagai the first 5G operator di Indonesia, untuk menghadirkan jaringan 5G pertama di Papua.



Kolaborasi ini dilakukan bertepatan dengan momentum Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021

yang berlangsung pada 2-15 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut ZTE mendukung Telkomsel menghadirkan jaringan 5G pertama di Papua, sekaligus memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat dengan memanfaatkan jaringan teknologi terkini 5G selama momen pekan olahraga lima tahunan tersebut berlangsung.



ZTE mendukung gelaran showcase ‘Telkomsel 5G Experience Center’ yang berada di kawasan Stadion Lukas Enembe, Papua dengan menampilkan beragam use case 5G.



Beberapa use case yang dihadirkan

bagi masyarakat Papua dan para pengunjung antara lain 5G virtual reality (VR) live yang menghadirkan momen virtual kondisi secara langsung di dalam stadion, 5G VR based drone untuk melihat seluruh area stadion, dan 5G VR Tourism yang menyajikan konten edukasi kekayaan alam dan budaya Papua dengan pengalaman digital yang berbeda.



Dalam kolaborasi ini ZTE menyediakan perangkat multi-band 900 MHz/1800 MHz/2100 MHz/2300 MHz dan mendukung Telkomsel dalam membangun sistem indoor untuk peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan di Stadion Lukas Enembe serta pembangunan 192 BTS 4G/LTE untuk mengoptimalkan konektivitas jaringan di berbagai titik prioritas di Papua. ZTE dan Telkomsel turut melakukan uji kecepatan jaringan 5G di Stadion Lukas Enembe, Papua dan mencatat kecepatan download hingga 1 Gbps dengan latensi rendah yakni 8 ms.



President Director, ZTE Indonesia, Richard Liang mengatakan, "Sebagai perusahaan yang mengusung tagline ‘Leading 5G Innovation’, kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan Telkomsel untuk membangun jaringan 5G pertama Telkomsel di Papua serta menghadirkan inovasi 5G dalam ‘Telkomsel 5G Experience Center’. Melalui kolaborasi ini kami berharap dapat memfasilitasi masyarakat Papua untuk mendapatkan pengalaman 5G dan ZTE berkomitmen untuk terus mendorong ekosistem digital di Indonesia dengan menghadirkan berbagai solusi dan produk inovatif untuk memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat."



Direktur Network Telkomsel, Nugroho mengatakan, “Dengan mengusung semangat kolaboratif untuk mengakselerasikan kemajuan ekosistem digital di kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua, Telkomsel terus berkomitmen membuka peluang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat dengan terus memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan para mitra-mitra strategis, yang salah satunya ZTE untuk bersama-sama memberikan kualitas layanan broadband terbaik melalui pemanfaatan teknologi terdepan Telkomsel. Kami berharap, kolaborasi ini dapat menghadirkan pengalaman konektivitas digital Telkomsel 5G yang mampu mendorong kemajuan yang lebih komprehensif bagi masyarakat Papua, sekaligus mendorong hadirnya kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat di bagian timur Indonesia untuk mendapatkan akses pengalaman gaya hidup digital terdepan.” (RO/OL-10)