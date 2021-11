Sambut Peringatan Hari Jalan, Ditjen Bina Marga Gelar Lomba Video Kreatif

DALAM rangka memperingati Hari Jalan pada tanggal 20 Desember mendatang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga menyelenggarakan beberapa kegiatan salah satunya adalah Workshop Video kreatif sekaligus Launching Kompetisi Tiktok pada Selasa (2/11) secara online.

Workshop Video Kreatif sekaligus Launching Kompetisi Tiktok ini mengusung tema “Jalan Berkeselamatan, Prioritas Aman”.

Acara Workshop Video Kreatif tersebut menghadirkan narasumber Edho Zell selaku Konten Kreator dan sosial media Influencer, Urrofi selaku Video serta Konten Kretor dan perwakilan dari Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga Muhammad Idris.

Workshop tersebut berlangsung berlangsung 1,5 jam dan diikuti 278 peserta. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan masyarakat atas pentingnya jalan berkeselamatan.

Dalam Workshop, Edho Zell selaku content creator dan sosial media influencer menyampaikan materi mengenai “How To Create Viral Conten“. Viral Konten yang dimaksud adalah konten-konten yang bisa mempertemukan kita dengan audiens baru yang belum kita kenal sebelumnya.

Edho Zell membeberkan, bagaimana cara membuat konten video yang viral dimulai dari proses ide kreatif. Ada sejumlah tahap dalam proses membuat ide. Tahap pertama pembuat konten harus tahu apa yang lagi trending, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang.

Tahapan kedua “Poin Of You” dimana kita harus menentukan terlebih dahulu kita mau menjadi konten kreator yang seperti apa memiliki ciri khas sebagai konten kreator.

"Makin banyak point of you kita makin bagus, makin tajam point of you-nya makin orang akan ingat kepada kita, “lanjutnya.

Tahapan ketiga yaitu menyampaikan pesan atau opini kita ke dalam konten. Bagaimana menyampaikan pesan yang menarik.

Tahapan terakhir yaitu output konten yang sesuai dengan platform-nya. Jadi Youtube bentuknya berbeda dengan algoritma yang berbeda, Instagram bentuknya berbeda dengan algoritma yang berbeda dan hari ini kita khusus untuk konten tiktok.

Selanjutnya, Muhammad Idris selaku perwakilan dari Ditjen Bina Marga berbicara seputar Jalan Berkeselamatan #PrioritasAman.

Definisi sederhana Jalan berkeselamatan sendiri yaitu sebuah jalan yang mampu memandu kita kepada kondisi jalan di depan kita termasuk tikungannya, memandu kita agar kecepatan kita tidak terlalu tinggi dan memandu kita agar tidak mengalami kesalahan.

Ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan jalan berkeselamatan termasuk aspek geometrik seperti tikungan.

"Mendesain tikungan itu tidak sembarangan, ada kemiringannya, ada jari-jari tikungan nya supaya kita bisa menyesuaikan kecepatan. Termasuk juga untuk turunan dan tanjakan juga ada aspek-aspek geometrik yang kita harus pertimbangkan, “ucap Idris.

Untuk lebih jelasnya dalam paparannya Idris mengatakan terdapat empat aspek agar kita dapat mewujudkan jalan berkeselamatan.

Aspek yang pertama yaitu Self Regulating (aspek keamanan), di mana jalan yang memenuhi standar geometrik jalan atau memenuhi persyaratan teknis jalan yang didesain sesuai parameter perencanaan jalan.

Aspek yang kedua Self Explaning, jalan yang didesain untuk mampu memberikan informasi kepada pengguna jalan agar mampu mengarahkan/memandu pengguna jalan untuk mengetahui kondisi jalan didepannya.

Kemudian aspek yang ketiga Self Enforcing, Jalan yang didesain untuk mampu memaksa dan mengendalikan pengguna jalan untuk patuh terhadap aturan/norma dan pemanfaatan ruang jalan.

Aspek yang keempat Forgiving Road, Jalan yang didesain untuk mampu melindungi pengguna jalan yang melakukan kesalahan sehingga dapat mencegah kecelakaan lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan yang fatal.

Narasumber terakhir Urrofi selaku konten dan video kreator menyampaikan materi terkait bagaimana cara membuat video dengan mudah bagi pemula.

Urrofi menyarankan untuk memakai teknik talking head atau berbicara di depan kamera. Dia mengatakan cara tersebut terbukti ampuh untuk menyampaikan informasi karena adanya pendekatan personal antara konten kreator dan viewers.

"Selain itu dengan memakai teknik ini, creator bisa menyampaikan gagasan secara lugas dan jelas, “ucapnya.

Urrofi mengingkatkan jika ingin menjadi kreator handal, perkuat story telling agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh viewers. Perbanyak juga portofolio karya berupa foto atau video agar kualitas kontenmu semakin membaik.

Setelah ketiga narasumber menyampaikan materinya, peserta workshop di persilahkan mengajukan pertanyaan ke narasumber terkait materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

Panitia juga memberikan hadiah berupa e-wallet untuk lima penanya terbaik yang dibacakan oleh pembawa acara.

Untuk memeriahkan acara workshop tersebut juga diselingi dengan games dimana terdapat tujuh buah pertanyaan yang disiapkan lalu lima peserta peringkat teratas mendapatkan hadiah menarik dari penyelenggara workshop.

Di akhir acara Ditjen Bina Marga selaku penyelenggara Workshop melakukan Peluncuran (launching) Kompetisi tiktok yang ditandai dengan Video Informasi kompetisi.

Kompetisi ini berlangsung 2 November–22 November dan terbuka untuk umum. Bagi para peserta yang ingin mengetaui syarat dan ketentuan kompetisi dapat mengunjungi akun media sosial Instagram Ditjen Bina Marga (pupr_binamarga). (RO/OL-09)