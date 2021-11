Serius Garap Pasar Milenial, Lippo Garap Hunian Berkonsep Multifungsi

KONDISI perekonomian yang semakin membaik seiring dengan surutnya pandemi Covid-19 menyulut tekad para pengembang properti untuk terus berinovasi menghasilkan produk berkelas dengan harga terjangkau. Riset Tren Pasar Properti Semester I/2021 oleh Lamudi.co.id, menunjukan segmen landed house atau rumah tapak masih mendominasi angka pencarian tertinggi hingga 87,9% di kisaran harga Rp800 juta.

“Pergeseran demografis pencari properti masa kini didominasi oleh usia 25 hingga 45 atau generasi milenial dan generasi Z yang disebut next generation property buyers," kata Mart Polman, CEO Lamudi.co.id

PT Lippo Karawaci (LPKR) pun terus berinovasi untuk merespon new normal lifestyle bagi market milenial yang bekerja dan berbisnis dari rumah. CEO LPKR John Riady mengungkapkan, rset internal pihaknya menunjukan bahwa market demand terbesar saat ini adalah kalangan milenial yang merupakan next generation property buyers.

"Kami memahami mereka dan gaya hidup mereka yang mengutamakan balancing in life, fun in live, work and business. Kaum milenial menghapus batasan antara kerja dan kehidupan diluar pekerjaan dan justru menggabungkannya menjadi satu. Ide inilah yang melahirkan konsep ‘one stop living’ desain produk LPKR terbaru ‘Hive @ Parc’ dan ‘Hive @ Himalaya’, " kata James.

Baca juga : Mitratel Terbuka Bagi Operator Telko untuk Perluas Jaringan

Untuk meresponi permintaan yang sangat tinggi LPKR menghadirkan klaster terbaru dengan menerapkan prinsip kaum urban milenial yang menyukai simplicity dan space multifungsi. “Hive @ Parc” yang berlokasi di Lippo Karawaci Barat dan “Hive @ Himalaya” berlokasi di Lippo Karawaci Sentral merupakan bangunan 3 lantai yang memiliki 3 fungsi terpisah di setiap lantai misalnya toko di lantai 1, kantor di lantai 2 dan tempat tinggal di lantai paling atas.

“Saya melihat ini merupakan real demand yang menumbuhkan real economy. Jadi kita akan terus tumbuh dan kita juga melihat bahwa memang permintaannya besar. Dengan peluncuran klaster terbaru pada tanggal 30 Oktober 2021 ini kami semakin solid untuk mencapai target rencana bisnis LPKR Rp4,2 triliun di akhir tahun 2021.” ujar John.

Pendapatan pra-penjualan atau marketing sales LPKR melesat 122% YoY menjadi Rp2,33 triliun di Semester I/2021. Performa LPKR di Kuartal III/2021 terus menunjukkan kinerja positif. Pada Agustus 2021 berhasil membukukan pra-penjualan sebesar Rp3,1 triliun. Pada September 2021 dari penjualan Cendana Parc North menghasilkan nilai penjualan Rp678 miliar. Semester II/2021 dengan peluncuran klaster komersial Hive @ Parc dan Hive @ Himalaya di Lippo Karawaci dan beberapa klaster di Lippo Cikarang, LPKR akan mampu mencapai target rencana bisnis yang telah direvisi 30% dari semula Rp3,5 triliun menjadi Rp4,2 triliun. (RO/OL-7)