Di IIW 2021 Advantech Kontribusikan Solusi IOT di Indonesia

PRODUK berkualitas tinggi dan inovatif dari Taiwan yang telah diseleksi secara ketat oleh pemerintah (Taiwan), Taiwan Excellence, akan hadir dalam Indonesia Infrastructure Week (IIW) untuk pertama kalinya di tahun 2021.

Dalam ajang yang digelar tahunan tersebut, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) akan menggabungkan 8 (delapan) perusahaan Taiwan penghasil produk berkualitas tinggi, melalui platform pameran digital dan konferensi pers secara daring, untuk membagikan teknologi aplikasi lapangan dan solusi smart city Taiwan, demi membantu memperluas peluang kerja sama antara Taiwan dan Indonesia di bidang infrastruktur dan smart public construction.

Salah satu perusahaan tersebut adalah Advantech Co., Ltd. yang merupakan pemimpin global dalam IoT smart systems dan embedded platform industries. Untuk memenuhi tren IoT, big data, dan artificial intelligence (AI), Advantech Co., Ltd. mengusulkan solusi IoT yang berpusat pada platform cloud IoT industri WISE PaaS untuk membantu menghubungkan partner dan konsumen dengan rantai industri dan mempercepat realisasi tujuan industrial intelligence.

Country Sales Director Advantech Indonesia, Ramdhani Gumilar mengungkapkan, produk unggulan Advantech adalah Industrial Grade PC, baik itu yang rackmount, desktop ataupun fanless PC/Mini PC untuk mendukung IOT, Smartcity, Industri 4.0, dan lain-lain. Keunggulan dari produk ini adalah dengan industrial grade, maka komponen didalamnya bisa bekerja dengan temparatur tinggi. Desain PCB dan cabling yang sangat compact, membuatprodukinimenjadiproduk yang tahan lama, tahan goncangan dan goyangan, danjuga di support oleh harga yang terjangkau.

"Harapan kami adalah agar Advantech bisa berkontribusi di Indonesia dengan solusi IOT yang kami miliki, baik di sektor pemerintah, swasta dan akademisi, seperti halnya kami sudah mengadakan kerjasama dengan ITB Bandung untuk program AIOT Wise-paas Education Program dan Inowork Mini Project Program,” tukas Ramdhani.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), Mark Wu, mengatakan bahwa pandemi ini tidak menunda reformasi struktural ekonomi Indonesia.

"Pemerintah (Indonesia) secara aktif mendorong dan memperkuat pengembangan talenta industri dan pembangunan infrastruktur. Taiwan Excellence dan perusahaan Taiwan juga terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D) dan inovasi solusismart city. Kerja sama kedua pihak diyakini dapat memberikan manfaat bagi pasar Indonesia yang berkembang pesat,” ujar Mark Wu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI), Teguh Prasetya menyampaikan bahwa asosiasi telah bekerja sama erat dengan perusahaan Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dalam masa pandemi, lanjut Teguh, pihaknya tetap bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo), membahas kerjasama dengan perusahaan Taiwan di bidang Internet of Things.

“Dengan dukungan pemerintah dan perusahaan Indonesia, kami mempromosikan integrasi dengan pemasok teknologi di berbagai bidang industri Taiwan, menjadikan infrastruktur Indonesia dan perkembangan Internet of Things semakin luas,” ujar Teguh. (OL-13)

