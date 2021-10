Sinar Mas Land Raih ESG Disclosure Awards 2021

SINAR Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk berhasil meraih penghargaan dalam kategori Commitment C pada ajang Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure Awards 2021. Ajang penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Beritasatu Media Holding bekerja sama dengan Bumi Global Karbon Foundation secara virtual pada Rabu (27/10).

Terdapat empat kategori dalam ESG Disclosure Awards di antaranya Leadership, Management, Commitment, dan Awareness. Penerapan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG sudah menjadi keharusan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan profitabilitas. Penerapan ESG juga mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan bisnis perusahaan berkelanjutan. Di sisi lain, komitmen perusahaan untuk berperan dalam menurunkan emisi karbon dan green economy juga meningkat.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Beritasatu Media Holding yang telah mengapresiasi upaya Sinar Mas Land melalui ajang ESG Disclosure Awards 2021. "Kami berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sustainability dalam setiap aspek pembangunan. Penerapan prinsip tersebut sangat penting bagi Sinar Mas Land untuk menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Saat ini kosep pembangunan berkelanjutan sangat penting bagi seluruh pelaku industri di Tanah Air."

Pada Kamis (21/10), Sinar Mas Land juga berhasil meraih sembilan penghargaan prestisius dari 28 kategori penghargaan yang diselenggarakan oleh Golden Property Awards 2021. Kesembilan kategori penghargaan yang berhasil diraih perusahaan di antaranya Lifetime Achievement Awards, Best Property Brand of the Year, Best Developer of the Year, Best Public Listed Company of The Year, Best of The Best Township Development, Best Township Development Region Tangerang dan Sekitarnya, Best Township Development Region Bekasi dan Sekitarnya, Prestigious Housing Development, dan Most Influential Property Professional. (RO/OL-14)