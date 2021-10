Apartemen The Newton 2 Terapkan Transformasi Digital

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan Indonesia secara keseluruhan sedang berada di era transformasi digital, baru-baru ini. Strategi transformasi digital di Indonesia diarahkan kepada tiga sektor utama yaitu pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Sejalan dengan era transformasi digital yang dijalankan pemerintah, Ciputra Group di ulang tahun ke-40 juga mengangkat satu tema besar yaitu Digital Transformation for Sustainable Development. Menurut General Manager Ciputra Group Isabella Ciputra saat ini Indonesia sudah memasuki era digital transformation yang sudah seharusnya bisa diolah dan dipergunakan sebaik mungkin untuk membantu masyarakat Indonesia, agar tetap bisa terhubung satu dengan yang lain tanpa terbatas jarak dan waktu.

Sebagian besar konsumen (masyarakat), kata Isabella Ciputra, di masa sekarang ini sudah sangat familiar dengan penggunaan internet. Sesuai anjuran pemerintah saat ini juga masih disarankan untuk mengurangi aktivitas off-line atau tatap muka. Untuk itulah, Ciputra Group berusaha dengan cepat beradaptasi dengan gaya hidup new normal di masa pandemi covid-19.

"Implementasi itu tercermin di The Newton 2 yang saat ini melakukan inovasi dengan me-launching virtual marketing gallery. Konsumen tak perlu datang ke kantor marketing gallery secara langsung, cukup scan QR code yang ditempatkan di beberapa lokasi strategis di sekitar proyek kami dan tempat-tempat lain, semua informasi yang dibutuhkan tentang proyek bisa didapatkan," kata Isabella Ciputra di sela-sela launching Hybrid 360 Virtual Marketing Gallery Experience, Kamis (28/10), di Ciputra World 1 Jakarta.

Isabella Ciputra menjelaskan, konsumen dapat mengakses virtual marketing gallery dengan mengeklik tautan www.thenewton2.co.id/virtual-marketing-gallery/ atau cukup dengan scan QR code yang sudah disediakan. Mereka bisa melihat virtual reality dari show unit yang ada dan fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati jika pelanggan membeli unit di The Newton 2.

"Untuk memberikan layanan dengan lebih maksimal, kami menyediakan platform terbaru yang kami sebut Hybrid 360 Virtual Marketing Gallery Experience. Mengusung konsep hybrid 360 virtual, marketing gallery ini bisa dikatakan menjadi yang pertama di Indonesia khususnya sektor properti. Kami menggunakan perpaduan teknologi digital antara video dan foto 360 sehingga bisa menghadirkan efek yang lebih real dalam virtual marketing gallery kami," kata Isabella Ciputra.

Untuk tahap awal, Isabella Ciputra menyampaikan proyek The Newton 2 yang dijadikan sebagai pilot project yang berlokasi di Ciputra World 2 Jakarta, Jakarta Selatan. Virtual marketing gallery The Newton 2 diluncurkan pada 28 Oktober 2021. Lewat platform tersebut, Isabella Ciputra menyatakan, konsumen juga bisa langsung terhubung atau terkoneksi dengan seluruh media sosial dan website official project tersebut. Dengan kata lain konsumen bisa mendapatkan layanan yang sama lengkap seperti mereka datang ke marketing gallery secara langsung.

"Jika mau bertanya lebih lanjut mengenai harga, promo, fasilitas, dan lain-lain, mereka bisa mengeklik button di WA dan langsung berhubung dengan marketing advisor yang akan menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan konsumen. Konsumen dapat meng-explore proyek The Newton 2 dalam satu genggaman," ujarnya.

Isabella Ciputra optimistis platform Hybrid 360 Virtual Marketing Gallery Experience dapat meningkatkan penjualan unit apartemen The Newton 2 di masa pandemi seperti sekarang. The Newton 2 yang berlokasi di kawasan Ciputra World 2 Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini The Newton 2 menawarkan tipe mulai dari 24 meter persegi hingga 60 meter persegi dengan pilihan tipe seperti studio, one bedroom, dan two bedroom, dengan harga mulai Rp1,2 miliar. (RO/OL-14)