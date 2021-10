Peran Corporate Secretary Bangun Reputasi Perusahaan Raih Kepercayaan Publik

DI era digital dan pandemi covid-19 yang menantang, fungsi dan peran corporate secretary (corsec) sudah berubah. Jika sebelumnya corsec berkutat dengan urusan kehumasan mengelola komunikasi kepada publik dan internal perusahaan, kini tanggung jawabnya lebih luas. Apalagi jika perusahaan tersebut sudah go public.

Corsec sebagai sekretaris perusahaan merupakan gerbang atau pintu utama yang mewakili perusahaan keluar atau ke dalam. Jadi posisinya sangat penting, bahkan di beberapa perusahaan posisi corsec sejajar direktur. Corsec ialah orang pertama di luar direksi yang tahu semua hal tentang perusahaan karena corsec ikut serta dalam rapat-rapat direksi. Ya, corsec merupakan bagian dari karyawan yang paling tahu tentang 'isi dapur' perusahaan.

Peran corsec yang makin strategis dan vital dalam merespons dan memberi jawaban terhadap aneka tantangan dibahas tuntas dalam webinar dengan Star Speaker Frederica Widyasari Dewi selaku Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas dan pembicara-pembicara hebat dari sejumlah perusahaan.

Corporate Secretary PT Wijaya Karya Tbk (Wika) Mahendra Vijaya mengatakan, corsec perusahaannya berada langsung di bawah direktur utama. Di unit sekretariat perusahaan ini ada tiga departemen yakni Corporate Relations yang membawahi GCG dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR, Investor Relations, dan Corporate Affairs yang membawahi Corporate Communication dan Corporate Affair. Total tim corsec di Wika sekitar 27 orang.

"Di Wika, kinerja corsec dinilai menggunakan Key Performance Index seperti kinerja PKBL, media relation, kinerja keuangan dan pasar, kinerja kepemimpinan dan tata kelola, dan lainnya. Kami juga melakukan analisa SWOT untuk bisa menilai positioning corsec Wika. Fungsi dan sasaran kami yaitu Wika sebagai Good Corporate Citizen dengan nilai GCG sebesar 94,825. Nilai ini yang tertinggi dari seluruh BUMN Karya," jelas Mahendra dalam webinar dengan topik Building Corporate Reputation and Stakeholders Trust in the Challenging Years yang digelar Majalah Swa, Kamis (28/10).

Selain webinar, rangkaian acara itu juga dilengkapi dengan pemberian penghargaan Corporate Secretary Champion 2021. Pelaksanaan penjurian dilakukan sebelumnya dengan Juri Corporate Secretary Champion 2021 Elvyn G Massasya dan Milawarma. Menurut Elvyn, corsec perlu menyiapkan diri untuk berkontribusi mengembangkan perusahaan. "Selain itu, corsec ialah orang yang memiliki akses untuk berhubungan dengan stakeholders, sehingga peluangnya untuk menjadi direktur sangat besar bahkan direktur utama," jelas Elvyn.

Menurut Elvyn, ada tiga kompetensi mutlak yang harus dimiliki oleh corsec. Pertama, bidang keuangan yang wajib dimiliki karena terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan kepada publik. Kedua, legal (hukum) dan ketiga komunikasi. Tentu di dalam hal itu ada skill-skill lain yang harus dimiliki sebagai nilai tambah.

Elvyn menyebut, fungsi dan peran corsec yang umum ada dua yaitu managing corporation dan managing stakeholders. Dua hal tersebut bisa dibagi menjadi lima peran, memiliki peran di investor relation, government relation, corporate relation, corporate social responsibility, dan managing crisis. Namun, di berbagai perusahaan perhatian terhadap kelima peran ini berbeda-beda. Perusahaan yang sudah publik umumnya melakukan kelima hal tersebut secara baik. "Akan tetapi, di perusahaan nonpublik khususnya di aspek investor relation dan good corporate governance masih perlu dioptimalkan," ucap Elvyn.

Pendapat itu dikuatkan oleh Milawarma. "Fungsi corsec atau sekretaris perusahaan secara internal harus menggawangi dari sisi compliance, memanage hubungan antara dewan direksi dan dewan komisaris dan segala kepentingannya," jelas Milawarma. Selain itu, untuk eksternal berfungsi sebagai investor relations bagi perusahaan-perusahan terbuka.

Di sisi lain, risiko yang dihadapi corsec juga tinggi, misalnya di perusahaan publik harus bisa memberikan penjelasan khususnya untuk hal-hal material yang disampaikan secara transparan dan fair kepada publik dan pemegang saham. Tiga hal penting yang menjadi tugasnya yaitu compliance, investor relations, dan corporate communication. Tanggung jawab itu dalam rangka menyampaikan informasi terkait kejadian-kejadian sampai rencana-rencana penting kepada publik melalui media maupun website perusahaan.

Bagaimana peran corsec di era digital? Salah satu fungsinya yaitu mengelola komunikasi ke publik. Sementara itu arus informasi yang diterima masyarakat macam-macam sumbernya. Jadi, perusahaan tidak bisa hanya menampilkan media sosial. "Perusahaan harus punya platform yang baik yang bisa meng-capture aspirasi masyarakat, bisa menangani isu-isu melalui platform digital yang dikelola oleh corsec. Dan itu saya melihat belum semua perusahaan memiliki atensi ke digital dalam corsec. Apalagi di masa pandemi, komunikasi tidak bisa konvensional, tapi harus digital, menurut saya aspek ini yang harus dikembangkan oleh banyak corsec di korporasi baik di perusahaan publik maupun non publik," jelas Elvyn.

Menurut Kemal Effendi Gani, Group Chief Editor Swa, terdapat 10 perusahaan pemenang Corporate Secretary Champion 2021. Mereka ialah PT Wijaya Karya Tbk, PT Astra Graphia Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Prodia Widyahusada Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT lndocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, PT Pegadaian, PT Dapur Awan Yumindo (Yummy Corp), dan TPK Koja. (RO/OL-14)