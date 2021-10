Percepat Pemulihan Ekonomi, Bank Mandiri Beri Fasilitas Kredit pada PT Bumi Pangan Utama

BANK Mandiri terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi khususnya pada segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kali ini, Bank Mandiri menyiapkan fasilitas kredit talangan kepada pelaku UKM yang menjadi supplier/vendor PT Bumi Pangan Utama untuk membiayai operasional dan memenuhi belanja modal.



Dalam kerja sama ini, Bank Mandiri telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp100 miliar untuk disalurkan kepada supplier/vendor PT Bumi Pangan Utama (Sekar Bumi Group). Adapun, fasilitas ini akan diberikan selama satu tahun, dengan masa pinjaman setiap supplier/kontraktor yang disesuaikan dengan kebutuhan.



Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Senior Vice President Bank Mandiri Alexander Dippo serta Direktur PT Bumi Pangan Utama Howard Ken Lukmito di Jakarta, Senin (25/10).



“Fasilitas pembiayaan ini memiliki peran yang strategis sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi khususnya di segmen UKM, khususnya perbaikan pada sektor industri pengolahan dan eksportir udang yang menjadi fokus Bumi Pangan Utama dan Sekar Bumi Group,” kata Dippo.



Dippo menjelaskan, kerja sama ini juga sebagai bukti komitmen Bank Mandiri hadir untuk negeri, serta menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah di tengah kondisi pandemi ini.



Dalam kerja sama ini, Bank Mandiri juga turut melakukan sosialisasi kepada BPU mengenai layanan digital perbankan Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri.



Salah satu varian unggulannya yakni Portal Kopra by Mandiri yang merupakan single access portal ke layanan digital existing seperti Mandiri Cash Management (MCM) 2.0, Mandiri Financial Supply Chain Management (MFSCM), Mandiri Global Trade (MGT), Mandiri e-FX, Mandiri Smart Account (MSA), dan Mandiri Online Custody.



Portal Kopra juga memudahkan pengguna MFSCM dalam mendaftarkan para calon supplier/mitra value chain ke sistem bank melalui fitur Online Onboarding Value Chain. Adapun Online Onboarding Value Chain dapat dilakukan dengan dua metode. Yakni pendaftaran secara bulk oleh principal dan secara satu per satu oleh supplier. Sekaligus, tidak terdapat biaya atas penggunaan Online Onboarding Value Chain oleh nasabah.



“Konsep single access Kopra by Mandiri membuat nasabah lebih praktis dan holistik dalam menjalankan aktivitas finansial dan pemantauan transaksi keuangan, efisien dan mudah mengakses informasi produk di Bank Mandiri. Serta memberikan kemudahan kontrol, alokasi dan monitoring funding, serta lending di level entitas maupun grup usaha,” pungkasnya. (RO/OL-10)