Luaskan Target Pasar, Bebek Kaleyo Buka Cabang di Jatiasih 

RESTORAN Bebek Kaleyo yang menyediakan hidangan utama berupa daging bebek meluaskan target pasarnya dengan membuka cabang baru, yaitu Restoran Bebek Kaleyo Jatiasih. Restoran baru itu mengusung interior yang instagramable dengan konsep minimalis dipadu dengan ornamen batu bata merah klasik ciri khas Bebek Kaleyo.

"Dengan interior yang instagramable dengan konsep minimalis dipadu dengan ornamen batu bata merah klasik ciri khas Bebek Kaleyo membuat customer betah berlama-lama menghabiskan waktunya di Bebek Kaleyo," kata Indah Andiyani, Public Relations Bebek Kaleyo.

Pembukaan (grand opening) Restoran Bebek Kaleyo di jatiasih pun mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sekitar. Terlihat dari antusiasme masyarakat menyicipi masakan di Restoran Bebek Kaleyo. Salah satu menu andalan di Restoran Bebek Kaleyo ialah Bebek muda goreng kremes 1/2 ekor.

"Hal ini juga dikarenakan Bebek Kaleyo memegang prinsip selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mutu pelayanan yang baik, kualitas kebersihan setiap outletnya, dan harga terjangkau yang dapat dinikmati oleh semua kalangan," ujar Indah.

Indah menambahkan, selama periode pembukaan Restoran Bebek Kaleyo Jatiasih, pihaknya memberikan penawaran menarik dengan undian potongan harga minimal 20 persen hingga 100 persen bagi siapa saja yang melakukan transaksi. Untuk mendapatkan diskon potongan harga 100%, konsumen hanya perlu melakukan transaksi makan di tempat (dine in) atau bawa pulang (take away), lalu mendapatkan kupon diskon yang nanti akan diundi lewat fishbowl.

Indah menegaskan, selama pandemi Covid-19, Restoran Bebek Kaleyo menerapkan berbagai protokol kesehatan seperti pengecekan suhu badan, menyediakan tempat cuci tangan didepan area pintu masuk, pembatasan kapasitas pengunjung di outlet.

"Serta higienitas yang diterapkan oleh para karyawannya seperti memakai face shield, memakai masker, dan memakai sarung tangan saat menyiapkan makanan," pungkasnya. (RO/OL-7)