PGS Indonesia 2021 Bahas Strategi Performance Marketing untuk Bisnis

DALAM rangka menghadirkan strategi performance marketing terbaik untuk pelaku bisnis, jaringan affiliate marketing terkemuka Accesstrade Indonesia menyelenggarakan acara konferensi tahunan untuk kedua kali yang bertajuk Performance Growth Summit Indonesia 2021 (PGS Indonesia 2021).

Acara ini mengusung tema Performance Marketing Strategies for 2022 and Beyond dihadirkan melalui event platform virtual Airmeet pada Selasa (19/10) pukul 10.00-17.00 WIB.

Konferensi virtual itu terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu sesi pembicara seperti pemaparan materi dan diskusi panel, sesi networking di area virtual lounge untuk para peserta berinteraksi melalui video call, serta sesi pameran booth virtual yang diselenggarakan oleh para sponsor dan partner acara yang merupakan sederet brand terkemuka.

"Konferensi ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi para pelaku bisnis untuk menentukan strategi performance marketing yang sesuai dalam meningkatkan performa bisnis mereka. Tak hanya itu, PGS Indonesia 2021 dihadirkan untuk menjadi ajang networking bagi para pelaku industri performance marketing lain seperti pengiklan (advertiser), penayang iklan (publisher), solution provider dan ahensi digital marketing untuk berinteraksi satu sama lain," ujar Prayudho Rahardjo selaku CEO dari Interspace Indonesia, yaitu perusahaan yang menaungi Accesstrade Indonesia, dalam keterangan resmi, Jumat (22/10).

PGS Indonesia 2021 dilaksanakan dengan membagi sesi pembicara menjadi dua room. Room 1 dibuka dengan diskusi panel pertama dengan topik Building Connected Brand Experiences for a Post-Pandemic World yang dibawakan oleh Fitria R Hasbullah (Head of Business Development, Interspace Indonesia), Budiono Darmawan (Chief of Marketing, Ruparupa.com), Yogie Prasetia (Department Head E-Commerce, 3Second).

Dalam diskusi panel itu para panelis mengupas tuntas penggunaan strategi omnichannel yang mensinergikan metode offline dan online dalam pemasaran bisnis ritel di masa sebelum dan sesudah pandemi. Pada room 2 dibuka oleh pemaparan materi yang disampaikan oleh Claire Cruz (Director of Client Services Asia, Aarki) yang membawakan topik mengenai Mobile Programmatic Advertising: The Key to High Performing Ad Campaigns, yaitu strategi yang tepat dalam menggunakan iklan mobile programmatic untuk para pelaku bisnis.



Sesi kedua pada room 1 dilanjutkan dengan diskusi panel kedua dengan topik The Future of Rewards: Digital, Transactional, and Personal yang dibawakan oleh Dina Febriyani (Publisher Optimization Specialist, Interspace Indonesia), Donny Ariswidiyan (Head of Product & Technology, Dealio), Vina Oktavia Setiawan (Business Strategic Product Manager, Getplus). Para panelis membahas peran insentif poin kepada brand engagement dan sales.

Pada room 2, Intan Goyana (Affiliate & Influencer Specialist SEA Lead, Canva) sebagai pemateri kedua menyampaikan topik mengenai Elevate Your Content with Stunning Visuals. Intan membahas mengenai pembuatan visual content yang lebih memukau dengan dasar-dasar desain grafis yang benar. (OL-14)