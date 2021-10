One Avenue Batam Masuk dalam 29 Karya Properti Terbaik Indonesia

MEMASUKI kuartal kedua 2021 sejumlah developer properti berhasil meningkatkan performa penjualannya dibandingkan periode yang sama 2020 lalu meski di tengah kondisi pembatasan PPKM akibat penyebaran covid-19 yang masih terus melonjak.

Hal itu menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi properti secara perlahan mulai ke arah positif, tak terkecuali bisnis properti di Kota Batam. Exclusive Marketing Partner PT Wiwoa Miti Karya Batam (WMKB), Felix S Hasamin mengakui di awal pandemi permintaan sektor properti di kota Batam sempat terkoreksi.

Namun hal itu tak menyurutkan langkah para developer properti di kota tersebut untuk terus bergerak. Felix menyebutnya sebagai salah satu wujud komitmen para developer kepada para konsumennya.

"Selain itu, kinerja positif sejumlah developer tersebut juga tak lepas dari geliat investasi di Kota Batam yang terus menunjukkan tren positif, bahkan di tengah pandemi covid-19," ujar Felix dalam keterangannya, Rabu (20/10).

Ia menerangkan dari Januari hingga Juni 2021, misalnya, nilai investasi di Batam meningkat 10% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Meski di tengah pandemi, lanjut Felix, bisnis properti di Kota Batam tetap bergeliat, khususnya untuk subsektor apartemen atau hunian vertikal. Para pembeli bahkan tidak hanya berasal dalam dalam negeri, tapi juga warga negara asing.

Sekadar menyebut untuk proyek superblok One Avenue Batam, misalnya. Permintaan apartemen sebagian diantaranya berasal dari warga negeri Jiran, seperti Singapura dan Malaysia.

Dalam kondisi aktual, proyek lansiran PT Wiwoa Miti Karya Batam (WMKB) ini terus mengupayakan percepatan pembangunan apartemen Tower South Condo dan Tower The Residence. Ini merupakan pengembangan tahap pertama dari kawasan superblok yang berlokasi di Simpang Sei Panas, yang katanya merupakan lokasi paling strategis di Batam Centre.

Sekadar informasi, di lokasi ini nantinya akan dibangun stasiun Light Rail Transit (LRT) sehingga akan menambah kenyamanan para penghuni nantinya.



"Kami menargetkan pembangunan South Condo akan mencapai topping off atau penyelesaian pekerjaan struktur di Mei 2022, dan untuk serah terima unitnya ditargetkan secara bertahap pada 2023," terang Felix.

Dari sisi kinerja, di tengah kelesuan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19, superblok One Avenue Batam tetap mampu merengkuh hasil positif. Bahkan proyek itu berhasil masuk dalam 29 karya properti terbaik versi Properti Indonesia.

Prestasi ini membuat One Avenue Batam berhasil meraih penghargaan sebagai The Promising Mixed Use Development in Batam dalam ajang penganugerahan Properti Indonesia Award (PIA) 2021, baru-baru ini.

"Penghargaan Properti Indonesia Award kepada One Avenue Batam merupakan sebuah pangakuan atas kerja keras banyak pihak di balik pembangunan One Avenue Batam serta kepercayaan para konsumen," tutur Felix.

Superblock One Avenue Batam dikembangkan di atas lahan seluas 5 hektare dengan 2 tahapan pembangunan. Tahap pertama akan dibangun sebanyak empat tower apartemen, dan 1 tower gedung perkantoran.

Tower South Condo setinggi 16 lantai dan merangkum 215 unit apartemen akan menjadi gedung pertama yang dibangun di One Avenue Batam. Sementara untuk tower kedua, The Residence akan memiliki ketinggian 32 lantai. (RO/X-12)