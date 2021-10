Golden Property Awards 2021 Jadi Bukti Ketangguhan Pelaku Industri Properti di Masa Pandemi 

SETELAH lebih dari satu tahun persiapan, 99 Group bersama Indonesia Property Watch (IPW) sukses menggelar Golden Property Awards 2021. Puncak penghargaan properti bergengsi Tanah Air ini digelar secara offline dengan protokol kesehatan yang ketat di Ciputra Artpreneur.

Golden Property Awards (GPA) hadir sebagai sebuah ajang penghargaan yang diselenggarakan secara independen, dengan metode penilaian berbasis riset dan survei yang dilakukan secara profesional. Tahun ini merupakan edisi keempat penyelenggaraan acara yang dimulai pertama kali pada 2015 silam ini.

Dengan mengangkat tema “Property New Game”, Indonesia Property Watch menggandeng 99 Group yang membawahi Rumah123.com dan 99.co untuk memperluas jangkauan exposure hingga ke kalangan konsumen.

Deputy CEO 99 Group Indonesia, Wasudewan, menegaskan, pihaknya bangga bisa berkolaborasi dengan IPW untuk menghadirkan Golden Property Awards 2021.

"Persiapan matang sudah dilakukan oleh tim 99 Group untuk memastikan acara tahun ini dapat membawa manfaat tidak hanya untuk pebisnis properti saja, namun juga kepada para pencari properti," ujarnya.

Berbekal IPW Standard Project Rating 2.1 yang telah disempurnakan, proses penilaian Golden Property Awards 2021 berhasil menyeleksi ratusan proyek dari pengembang yang mendaftar. Sejak dibuka pendaftarannya pada September 2020 lalu, tercatat 138 proyek yang lolos menjadi peserta yang memperebutkan 28 penghargaan untuk 65 pemenang.

“Dengan adanya Standard Project Rating 2.1, IPW berkomitmen untuk memberikan penilaian yang profesional dan reliable. Jadi, semua peserta yang dipilih menjadi pemenang Golden Property Awards 2021 sudah pasti merupakan best of the best di kategorinya masing-masing,” tutur CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda.

Indonesia Property Watch menerjunkan puluhan tim inti untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan bukan sebatas desktop analysis. Perwakilan tim penilai juga diterjunkan sebagai mysterious consumer untuk melihat pelayanan yang dilakukan oleh tenaga pemasar masing-masing proyek.

Dari hasil penilaian, Golden Property Awards 2021 menetapkan 65 penerima penghargaan yang dibagi dalam 6 Kategori yakni Proyek, Perusahaan, Design Arsitektur, Digital Marketing, Perbankan, dan Individu. Asal daerah peserta proyek tahun ini meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang-Cilegon, dan Karawang.

VP of Marketing 99 Group Indonesia, Bharat Buxani, mengatakan, para pemenang Golden Property Awards 2021 merupakan yang terbaik di industri properti tahun ini. Penghargaan yang idapatkan para pemenang diharapkan dapat membantu konsumen dalam menemukan hunian impiannya.

"99 Group akan selalu hadir sebagai one-stop solution untuk segala kebutuhan pencarian properti tepercaya," ujarnya.

Penghargaan tertinggi untuk para profesional yang telah menunjukkan dedikasi tinggi untuk industri properti. Para pemenang Lifetime Achievement Awards adalah Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata, Deputy Chairman Lippo Group James Riady, dan Chairman Sinar Mas Land Muktar Widjaya.

Selain Lifetime Achievement Awards, penghargaan dari kategori Perusahaan juga menjadi highlight dari Golden Property Awards 2021. Dalam kategori ini, penilaian diberikan kepada para perusahaan mengantisipasi persaingan teknologi di era 4.0.

Di GPA kali ini, penilaian juga dilakukan untuk melihat aktivitas berbagai aktivitas perusahaan dengan melibatkan para pakar di bidangnya dengan kriteria debt to asset ratio, gross debt to equity ratio, current ratio, net margin, ROE, dan ROA.

“Penghargaan tidak hanya sekadar piala, namun merupakan bentuk apresiasi dari hasil kerja keras dan dedikasi yang dihargai melalui proses asesmen yang tepercaya. Selamat kepada para pemenang," tambah Ali Tranghanda. (RO/OL-7)