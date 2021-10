Siap Bantu Brand dan Desainer Indonesia Tampil di New York

PEKAN lalu salah satu brand di Tanah Air, Erigo X sukses tampil di gelaran a Fashion Meets Function. Erigo X dengan total 60 tampilan yang memadukan warna-warna palet neon yang tidak biasa, sehingga terlihat sangat stylish dan modern di jajaran fashion week terbesar di dunia tersebut.

Di Erigo sendiri terdapat beberapa fashion designer Indonesia; Vivi Zubedi, Dian Pelangi, Coreta Louise, Melia Wijaya, dan Barli Asmara yang telah sukses melakukan pergelaran fashion di New York Fashion Week. Pihak yang berjasa mewujudkan impian Erigo dan brand-brand Indonesia lainnya menggelar peragaan busana di Amerika Serikat adalah Dina Fatimah - Eski

Baca juga: Berkolaborasi Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Brand Lokal

Perempuan yang sudah tinggal di kota New York selama enam tahun itu adalah sosok yang membawa sejumlah brand Indonesia menggelar peragaan busana di Big Apple City tersebut. Bermula sebagai fashion stylist di sebuah majalah remaja, Aneka, Eski sudah malang-melintang sukses menemani berbagai macam fashion designer mewujudkan mimpi mereka melakukan pergelaran fashion di London, Paris dan New York.

“Saya sudah berada di kota New York beberapa tahun lalu. Di sini saya bersama almarhumah Teti Nurhayati membuka Indonesia Fashion Gallery di Midtown, Manhattan. Cerita awalnya, karena kami telah berjuang untuk mendapatkan berbagai koneksi fashion yang tepat di New York, dan mengajak designer Indonesia untuk melebarkan bisnis mereka di kancah Internasional, yang dimulai terlebih dahulu di kota fashion ini, New York,” terang Eski.

“Kinerja kami memperkenalkan fashion Indonesia di New York tidaklah mudah. Di sini itu beli barang branded sangat mudah, sehingga mereka berpikir ulang jika membeli barang yang bukan dari brand yang mereka kenal. Tetapi kami tidak berputus asa, kami ingin membantu industri fashion go internasional, sehingga kami pun berusaha keras mewujudkannya. Dari hasil kerja keras kami, akhirnya show-show itu sukses di New York.”

Eski juga menambahkan ketika dia mengajak Erigo untuk mengikuti New York Fashion Week Season 2022 dan meluncurkan new line yang sangat hype dan mendapatkan appreciate banyak kalangan.

New York Fashion Week: The Shows, kata dia merupakan panggung industri Fashion dunia. Di ajang itu akan menentukan pasar fashion international untuk satu season ke depan. "Indonesia saat ini sedang menuju ke arah sana. Selama ini kami memperkenalkan nama Indonesianya melalui slot group show kami 'Indonesia Diversity'. Dengan demikian industri fashion akan familiar dengan nama Indonesia walaupun designer yang menjadi bagian dari group show tersebut tidak selalu sama. Sekarang ini kami melanjutkan dengan menampilkan solo shows brand designers asal Indonesia," tegasnya.

Ia pun berharap ke depan akan ada brand atau designer Indonesia yang bisa menjadi mainstream dan memiliki outlet di New York. (RO/A-1)