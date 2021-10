Manjakan Perempuan dengan Koleksi Limited Edition Ramah Lingkungan

SELAMA 25 tahun, Charles & Keith menghadirkan beragam pilihan sepatu, sandal, tas, dan aksesori lainnya untuk menunjang fashion dan style para perempuan di dunia. Selama kurun waktu itu, berbagai tantangan mereka hadapi untuk tetap menjadi brand yang up-to-date dan bisa diterima masyarakat di tengah berbagai batasan dunia fashion.

Untuk dalam rangka memperingati ulang tahun peraknya, Charles & Keith meluncurkan koleksi limited edition The Anniversary Series untuk merefleksikan perjalanan yang telah mereka lalui, kehadirannya di masa kini, dan harapannya di masa depan.

Pada moment itu, Executive Director of Charles & Keith, Emmanuelle Mace-Driskill mengambil kesempatan untuk mengingat kembali dan merenungkan perjalanan mereka selama seperempat abad terakhir.

“Dalam hidup, ada beberapa momen yang harus dirayakan, dan kali ini adalah salah satu momen yang paling spesial, yaitu usia 25 tahun. Selama lebih dari dua dekade, kami bangga telah tumbuh menjadi merek yang memberdayakan wanita untuk memberikan pengalaman dalam dunia fashion, memberikan kebahagiaan dengan koleksi yang mencerminkan inovasi dan retrospeksi diri. Kami berkomitmen untuk memberikan produk terbaru dan terbaik dalam dunia fashion, menghadirkan dan merayakan tren untuk sepatu dan aksesoris untuk para perempuan.”

“Untuk merayakan tahun bersejarah ini, kami menghadirkan koleksi tas, sandal dan sepatu yang menampilkan ciri khas Charles & Keith dengan menggunakan bahan daur ulang yang dapat digunakan sehari-hari. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan cinta yang telah kami terimaselama ini. Kami sangat antusias untuk melihat apa yang akan terjadi dalam 25 tahun kedepan baik untuk kami maupun untuk dunia fashion,” terang Emmanuelle.

Dengan menghadirkan flat sandals dengan konsep detail yang minimalis, sepatu heels yang didesain feminin, hingga sepatu boots chunky yang klasik, koleksi spesial ulang tahun limited edition The Anniversary Series fokus pada gaya sepatu yang modern dan serba guna yang dapat digunakan untuk melengkapi berbagai pilihan dalam berpakaian. Sepatu yang didesain dengan inspirasi dari tahun 90an dengan ciri khas square toes, sol yang tebal, dan desain tali dibagian atas, menawarkan model yang unik dan refreshing dalam memadukan konsep vintage dan modern. Selain itu, koleksi The Sonia Line yang terdiri dari tas padded, tasboxy, dan dompet padded juga menjadi pilihan unik. Warna dari koleksi ini didominasi oleh warna hitam dan warna cerah dari candy pink.

Lebih dari sekedar penghormatan atas perjalanan Charles & Keith selama 25 tahun, koleksi The Anniversary Series juga menunjukkan komitmen mereka dalam melangkah ke depan. Hal itu terbukti dari pemilihan bahan daur ulang yang ramah lingkungan sebagai bahan dasar dari koleksi tersebut.

Sandal Slingback berbahan dasar nilondan Sandal Slide yang didesain modern dan minimalis, rubber yang telah didaur ulang menjadi sol tembus pandang yang bergaya dengan desain confetti untuk menonjolkan tema perayaan. Menonjolkan sisi desain yang elegan, sandal mules dan sepatu grommet slingback pumps sepphe recycled nylon menarik perhatian dengan heels dari plastik daur ulang yang menampilkan pola hypnotic marbled, yang menawarkan keunikan tersendiri.

Koleksi itu bekerjasama dengan supermodel asal Inggris, Lily McMenamy. Lily sebagai model multi-hyphenate juga ikut terlibat dalam penataan art dan styling dalam proses pemotretan campaign ini. Selain itu, Lily McMenamy juga ikut berkontribusi pada proses kreatif campaign. Mengambil inspirasi dari tahun 90an dan menginterpretasikan ulang tren mode untuk menciptakan tampilan yang digunakan dalam campaign ini, Lily McMenamy mencoba menuangkan inspirasinya lewat gambaran mengenai hidupnya dan mengungkapkan pilihan akan sadar lingkungan yang dia terapkan pada kehidupan sehari-hari.

Charles & Keith Marketing Deptartment Head, Ita Dwi Yulianti berharap bahwa berharap bahwa The Anniversary Series itu menginspirasi konsumen, khususnya para perempuan. “Lewat koleksi ini, kami berharap bisa membawa inspirasi lewat -produk yang kami kurasi selama 25 tahun berdiri serta bisa menceritakan mengenai perjalanan kami dalam menghadirkan pilihan gaya berpakaian yang modern dan shopisticated namun tetap mengutamakan kenyamanan dalam berpakaian sebagai sebuah perjalanan yang menginspirasi dan memorable,” ujarnya. (RO/A-1)