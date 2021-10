Rayakan HUT ke-23 Qnet Gelar Konvensi Vitual dengan Teknologi 3D

PERUSAHAAN penjualan langsung terkemuka di Asia, Qnet merayakan HUT ke-23 di industri penjualan langsung berbagai negara, dengan acara perayaan virtual yang disiarkan di seluruh kantor mereka dan disiarkan langsung ke distributor dan pelanggan mereka di lebih dari 50 negara di seluruh dunia.

V-Convention Connect (VCC2021), diadakan selama tiga hari di awal Oktober. Jumlah peserta konvensi memecahkan rekor dengan lebih dari 500.000 orang di seluruh dunia. V-Convention, biasanya acara fisik yang diadakan dua kali setahun selama periode lima hari, dan perusahaan menampilan berbagai produk Qnet ke basis distributor global. Mengingat pandemi, Qnet beralih ke format virtual, dan menarik banyak peserta dari lebih dari 50 negara.

Seluruh acara disiarkan secara simultan dari dua studio di zona waktu berbeda yang terhubung secara virtual selama periode tiga hari untuk menciptakan kembali efek streaming dari dua lokasi rumah V-Convention fisik, Malaysia dan Uni Emirat Arab. Dengan menggunakan teknologi game populer Unreal Engine yang terintegrasi dengan rangkaian produksi virtual yang memungkinkan penciptaan dan kontrol panggung mutakhir dan dunia virtual yang imersif, VCC2021 memungkinkan pemirsa untuk menonton pembicara berjalan-jalan di Kuala Lumpur dan Dubai Expo di rendering 3D penuh.

Terjemahan langsung disediakan dalam 13 bahasa untuk melayani pemirsa dari lebih dari 50 negara. Selain itu, lebih dari 50 agen dikerahkan untuk mengelola lebih dari 12.000 sesi obrolan dan dukungan selama acara untuk memastikan bahwa para peserta dapat menjawab pertanyaan mereka selama sesi tanya jawab dan pada saat yang sama, tantangan platform mereka diselesaikan dengan cepat.

Konvensi tersebut menampilkan program pelatihan oleh para profesional penjualan langsung dan pemimpin perusahaan Qnet, peluncuran produk baru, sesi informasi tentang keadaan penjualan langsung oleh pembicara industri, dan warisan kepemimpinan Qnet dalam layanan, berdasarkan RYTHM, atau Raise Yourself To Help Mankind. Sehubungan dengan Konvensi, Qnet meluncurkan kampanye digital lintas platform, VCC2021 menjelang acara untuk menciptakan pengalaman interaktif bagi para peserta dan melibatkan mereka dalam persiapan acara.

“Keberhasilan V-Convention Connect dan perayaan ulang tahun virtual QNET adalah sinyal paling jelas bahwa digitalisasi adalah masa depan QNET dan industri penjualan langsung secara keseluruhan,” kata CEO Qnet Malou Caluza.

Ia menambahkan bahwa acara virtual adalah aset yang tak ternilai, yang memungkinkan mereka terhubung ke audiens yang lebih luas, dan melampaui semua batasan fisik seperti biaya perjalanan dan pembatasan visa. "Kami bersemangat untuk terus menggabungkan acara dan aktivitas bergaya hibrida di masa depan untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk merasakan produk dan sumber daya yang fantastis, platform layanan inovatif, dan komunitas global."

“Beberapa tahun pertama di Qnet memang berat. Saya mulai dengan perusahaan ketika baru berusia enam bulan. Kami tidak hanya menghadapi perusahaan mapan lainnya di industri penjualan langsung, tetapi situasi ekonomi saat itu menjadi beban yang mengkhawatirkan. Namun visi Pendiri kami dan keyakinan mereka pada misi inti kami RYTHM - Bangkitkan Diri Anda Untuk Membantu Umat Manusia, memungkinkan kami untuk beradaptasi dan mengatasi setiap kesulitan untuk membuat Qnet sukses. Saya senang berada di sini hari ini merayakan 23 tahun kesuksesan bersama dengan karyawan, distributor, dan pelanggan kami di seluruh dunia,” tegas Malou Caluza.

Hal-hal penting dari konvensi tersebut meliputi, peluncuran global rangkaian produk HomePure Complete Water Line QNET, yang mencakup Sistem Penyaringan Air HomePure Nova 9 Tahap terlaris, HomePure Prefilter 1-mc baru, dan filter HomePure Novasoft. Kemudian, pengumuman koleksi mendatang untuk Bernhard H. Mayer, merek perhiasan dan jam tangan mewah Swiss dari Qnet.

Pengenalan EDG3 Plus baru, suplemen nutrisi yang diformulasikan dengan bahan-bahan yang dipatenkan AS. Fitur inisiatif sosial dan program CSR Qnet di seluruh dunia. Dan pengumuman sponsor Qnet atas film Bollywood.

Qnet didirikan pada 1998 ketika sekelompok pengusaha menemukan diri mereka terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Mereka menemukan bahwa perusahaan penjualan langsung sebelumnya yang terkait dengan mereka telah menghilang dalam semalam. Pada saat itu, dunia sedang mengalami dua perubahan signifikan – Krisis Keuangan Asia dan gelembung dot com 90-an, keduanya melanda banyak negara.

Pepatah mengatakan, dari kesulitan datang peluang, yang merupakan deskripsi sempurna dari sejarah Qnet. Para pendiri Qnet melihat peluang untuk mendirikan perusahaan mereka sendiri untuk mendukung tim yang telah mereka bangun dan menggabungkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam penjualan langsung.