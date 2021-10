Pendaftaran MMA Impact Indonesia 2021 Dibuka

MMA Indonesia, organisasi industri yang didedikasikan untuk merancang masa depan pemasaran modern di seluruh kawasan Asia Pasifik, mengajak para peserta untuk bergabung dengan seri forum MMA Global terbaru, MMA Impact Indonesia 2021. Acara virtual ini akan digelar pada 21-22 Oktober pukul 09.00-18.00 WIB.



MMA Impact Indonesia akan menyatukan ekosistem periklanan dan pemasaran yang luas dari merek, pemasar, agen penelitian, media, penerbit, pendukung teknologi, dan lainnya untuk membahas strategi pemasaran yang inovatif dan efektif yang akan 'Membentuk Masa Depan Pemasaran Modern', tema dari acara ini acara tahun.



“Transformasi digital Indonesia telah mendapatkan momentumnya selama beberapa tahun terakhir, bersamaan dengan pandemi yang mempercepat adopsi teknologi digital. Dalam hal lanskap yang berkembang cepat ini, merek dan pimpinan bisnis harus terus-menerus memikirkan kembali dan menginovasikan strategi pemasaran untuk terlibat dan melayani kebutuhan konsumen," kata Rohit Dadwal, Managing Director, MMA Asia Pasifik.



“Saya mendorong semua individu yang tertarik untuk mendaftar ke MMA Impact Indonesia demi mempelajari lebih lanjut tentang tren dan inovasi yang akan datang di sektor yang dinamis ini, dan mengeksplorasi bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari pembentukan masa depan pemasaran modern," tambahnya.



Menampilkan pimpinan bisnis dan pemikiran dari sektor pemasaran, periklanan dan komunikasi, pembicara akan menyajikan topik-topik seperti pemasaran modern, transaksi perdagangan digital, kepemimpinan di area digital, perkembangan perilaku konsumen, penargetan audiens, peluang di dunia tanpa cookie, dan bisnis yang berkelanjutan. Pakar industri juga akan mempresentasikan studi kasus yang tengah terjadi untuk memeriksa dampak jangka panjang dari perubahan perilaku konsumen dan pola konsumsi media sebagai konsekuensi dari pandemi.



"Dengan kebangkitan industri pemasaran mobile di Indonesia, sangat penting bagi pemasar untuk tetap mengikuti tren terkini dan mengidentifikasi praktik terbaik untuk mempercepat pertumbuhan, mengingat optimisme dan peluang di Indonesia saat kita memasuki tahun 2022,” kata Shanti Tolani, Country Head dan Board of Director Indonesia, MMA Indonesia. “MMA Impact Indonesia adalah platform yang sangat baik bagi industri untuk bertukar ide dan belajar untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi strategi pemasaran modern demi memastikan hasil yang positif meskipun sebagian besar industri optimis meskipun tetap berhati-hati. Saya berharap bahwa saya dapat membuka acara sekaligus berbagi wawasan dari laporan terbaru MMA Indonesia Modern Marketing Reckoner.”



Beberapa topik yang akan dibahas selama MMA Impact Indonesia 2021 antara lain:

[ ] Modern Marketing - From Cost Center to Value Generator

[ ] Digital Commerce in Indonesia: Keeping The Momentum of Growth

[ ] Leadership and Management in the Digital Era

[ ] Shape The Future With The Evolving Consumer Behavior

[ ] The Future of Audio Is Now

[ ] A New Era in the Responsible & Sustainable Marketing Development

[ ] Life After Cookies : What Comes Next



Untuk memesan tempat dan mengetahui lebih lanjut tentang MMA Impact Indonesia 2021, klikhere.