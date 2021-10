Waskita Karya Jawab Kebutuhan Keluarga Muda Milenial 

PT Waskita Karya Realty menjawab kebutuhan keluarga muda milenial yang mendambakan hunian nyaman dengan akses dan fasilitas premium di daerah Bali.

Marketing & Sales Manager Vasaka Bali Moch Marvian mengatakan, keluarga muda milenial saat ini tengah memburu Evara Prime, yakni unit special tipe 3+1 Kamar yang dipasarkan secara terbatas.

Unit yang mengusung tema 'get what you dream of' itu diluncurkan pada Sabtu (16/10/2021) bertepatan dengan HUT ke-7 PT Waskita Karya Realty.

"Evara Prime telah terjual hampir dua kali lipat dari angka yang ditargetkan. Ini jawaban atas kebutuhan masyarakat khususnya di Denpasar, Bali,” ujar Moch Marvian dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Senin (18/10/2021).

Menurut dia, sebanyak 10 unit Evara Prime tengah dipasarkan dengan harga pembukaan sebesar Rp2,8 miliar. Evara Prime menunjang segala bentuk aktivitas keluarga karena terletak di lokasi yang sangat strategis. "Hanya tinggal 3 unit yang tersedia saat ini," sebut Marvian.

Penjualan unit Evara Prime di Denpasar, Bali, juga disertai promo yang sangat menarik yaitu subsidi DP 10% dan bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), salah satu jenis Pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah.

Promo lainnya ialah hadiah langsung dan undian diskon hingga Rp45 juta. “Mengingat jumlah unit yang sangat terbatas, kami berharap para keluarga muda yang menginginkan hunian nyaman, mewah, lengkap, dan strategis di Denpasar, segera melakukan pemesanan," tegas dia. (RO/A-3)