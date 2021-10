Raih Indonesia BUMN Award 2021, Askrindo Didorong Kembangkan Asuransi Kreatif

KEBERHASILAN PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) meraih penghargaan dari The Iconomics sebagai

The Best Brand Image in Special Insurance Category, pada Indonesia BUMN Awards 2021.

Penghargaan itu menjadi bukti keseriusan salah satu anggota Holding Perasuransian dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG) ini dalam mengelola bisnis perasuransian di Indonesia.

"Dari studi yang dilakukan Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB), pangsa pasar asuransi di Indonesia masih sangat terbuka. Untuk itu, tidak hanya bergerak secara konvensional, Askrindo juga harus menggunakan sistem digitalisasi agar lebih maksimal lagi," ujar Monisyah Direktur Eksekutif LPIPB dalam rilisnya, Minggu (17/10/2021).

Dia menambahkan, keberhasilan Askrindo juga menjadi bukti bagaimana perusahaan asuransi tersebut mampu berkiprah baik ditengah pandemi Covid-19.

"Prestasi kerja yang baik harus juga diimbangi dengan budaya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari semua pihak yang terlibat dalam Askrindo. Sebab, hanya dengan kesehatian, apa yang menjadi target perusahaan akan dapat tercapai," ujar Monisyah yang juga Caretaker Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi ini.

Ditambahkannya, konsep-konsep pengembangan Asuransi Kreatif bisa dilakukan Askrindo yang tentunya didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Sebab, faktanya, rakyat masih banyak menilai asuransi belum sesuatu yang penting untuk dimiliki. "Ini pekerjaan berat, namun bila ditekuni akan membuahkan hasil positif," tukas Monisyah.

Sementara itu, usai menerima penghargaan, Plt Direktur Utama PT Askrindo Liston Simanjuntak mengatakan, hal ini kian memacu Askrindo untuk semakin kreatif di tengah pandemi dan tantangan dunia asuransi yang ada saat ini.

"Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Askrindo. Tentunya kepercayaan ini menjadi extra spirit dan energi bagi Askrindo sebagai general insurance, yang akan banyak berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi Indonesia ke depannya,” imbuh Liston.

Dia menambahkan, penghargaan ini tentunya tidak lepas dari dukungan para stakeholders serta nasabah setia yang menggunakan jasa asuransi dari Askrindo

. "Kami jadi lebih termotivasi untuk terus memberikan layanan terbaik kepada nasabah," serunya.

Dijelaskannya, saat ini Askrindo terus melakukan peningkatan sistem digitalisasi untuk menghadapi era industri 4.0, dimana integrasi, kecepatan, dan kemudahan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia menjadi hal utama.

Selain itu, Askrindo juga akan terus melakukan pengembangan inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami akan mempertahankan apa yang sudah didapatkan dan meningkatkan kinerja perusahaan, utamanya menghadapi pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya. (RO/OL-09)