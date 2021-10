Perhutani Kenalkan Produk UKM Binaan ke Pasar Global

PERUM Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani) bersama PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) dan Indonesia in Your Hand melakukan kerja sama memasarkan produk kerajinan jati binaan ke mancanegara. Kerja sama itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis yang dilaksanakan di Kantor Pusat Perhutani, Jakarta, Selasa (5/10) lalu.

Hadir dalam kegiatan itu Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro, Direktur Utama PT VTP Adi Nugroho, Direktur Utama Indonesia in Your Hand Amiranto Adi, serta segenap direksi Perhutani dan jajaran.

Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro menyampaikan bahwa Perhutani memiliki aktivitas perusahaan yang bersentuhan dengan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan. Pihaknya selalu berusaha melibatkan masyarakat desa hutan dalam berbagai kegiatan untuk ikut mengambil peran sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Kami memiliki sebanyak 10.861 mitra binaan yang tersebar di Pulau Jawa dan Madura. Para mitra ini tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berada di desa pangkuan masing-masing dengan beragam bidang usaha yang digeluti sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM), salah satunya Produk olahan kayu yang sangat kreatif," kata Wahyu dalam keterangan yang diterima, Rabu (13/10).

Ia juga menyampaikan jika pihaknya secara konsisten memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para mitra binaan. "Harapannya, semua mitra binaan mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan diminati oleh konsumen, juga mendorong pemasaran produk-produk tersebut agar bisa menembus pasar yang lebih luas baik nasional maupun internasional," tambahnya.



Salah satu wujud nyata Perhutani hadir mendukung usaha mitra binaan adalah dengan mengirimkan sekitar 30 jenis produk kerajinan jati hasil karya mitra binaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan yang tergabung dalam Paguyuban Jati Aji-LMDH Jati Luhur, Desa Geneng-Bojonegoro, pada Indonesia In Your Hand bersama PT VTP.

"Produk-produk ini berbahan dasar kayu jati asal hutan Perhutani bersertifikat Forest Stewardship Council (FSC) Control Wood yang menunjukkan bahwa kayu-kayu tersebut bersumber dari hutan yang dikelola sesuai prinsip kelestarian produksi, sosial, dan lingkungan," tutupnya.

Sementara Dirut PT VTP Adi Nugroho mengatakan pihaknya ingin mendorong pengembangan pasar UKM ke kancah global. Ia juga menganyampaikan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Indonesia in Your Hand dalam membangun jaringan fasilitas bagi usaha kecil menengah (UKM) agar dapat dipasarkan di pasar internasional.

"Harapan kami VTP dapat menjadi solusi bagi pasar UMKM di Indonesia untuk dapat dikembangkan di pasar internasional," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Dirut Indonesia in Your Hand Amiranto Adi Wibowo mengatakan bahwa pada 1 Oktober 2021 PT VTP dengan Indonesia in Your Hand telah mulai beroperasi di lokasi-lokasi strategis di berbagai wilayah di dunia. Pihaknya melihat peluang UKM ini sangat besar dan sudah dilirik oleh BUMN, tetapi memiliki tantangan di bidang logistik.

"Salah satu strategi yang dilakukan Indonesia adalah menggandeng pasar UKM dengan perantara BUMN dalam mengatasi permasalahan logistik dan juga bekerja sama dengan beragam warehouse di luar negeri sebagai strategi pemasaran," katanya. (RO/S-2)