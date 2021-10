Astra Dukung Paviliun Indonesia pada Expo 2020 Dubai

PAVILIUN Indonesia pada perhelatan Expo 2020 Dubai yang didukung Astra menonjolkan keberagaman potensi dan keunggulan Tanah Air untuk menarik potensial buyers dan investor dunia.

Paviliun Indonesia, yang mengusung konsep Creating the Future, From Indonesia to the World, diresmikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia Muhammad Lutfi pada 1 Oktober 2021.

“Astra mendukung Paviliun Indonesia sebagai gerbang utama untuk mengenalkan keberagaman Tanah Air dengan berbagai inisiatif-inisiatif karya anak bangsa secara berkelanjutan kepada masyarakat dunia sekaligus dapat mengharumkan nama bangsa di panggung Expo 2020 Dubai,” ungkap Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

Expo 2020 Dubai menghadirkan tema-tema khusus bagi 192 paviliun yaitu sustainability district, mobility district, dan opportunity district. Paviliun Indonesia berada di opportunity district dengan konsep Indonesia Emas 2045. Paviliun Indonesia, yang terdiri dari tiga lantai, menempati lahan seluas 1.860 m2 dan luas bangunan sekitar 3.000 m2.

Astra berkomitmen untuk berkontribusi dalam 26 tema mingguan yang telah disusun oleh Paviliun Indonesia selama enam bulan ke depan hingga 31 Maret 2022, yang mengangkat keragaman potensi dan keunggulan Indonesia di bidang perdagangan, investasi, budaya, dan pariwisata serta peranan Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Paviliun Indonesia telah lima kali berpartisipasi pada ajang seperti Expo 2020 Dubai, sedangkan bagi Astra ini merupakan dukungan ketiga setelah sebelumnya turut mendukung pelaksanaan Expo 2010 Shanghai dan Expo 2015 Milan.

Berbagai dukungan Astra terhadap Paviliun Indonesia pada Expo 2020 Dubai sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan Sustainable Development Goals (SDs). (RO/OL-09)