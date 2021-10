Indosat Ooredoo Raih Penghargaan People's Choice Stevie Awards

INDOSAT Ooredoo mengumumkan telah memenangkan People’s Choice Stevie Awards for Favorite Companies dalam Stevie International Business Awards (IBA) tahunan ke-18.

Indosat Ooredoo menjadi satu-satunya perusahaan telekomunikasi asal Indonesia, yang mendapat pengakuan di ajang penghargaan internasional itu.

Penghargaan The People’s Choice Stevie® untuk Favorite Companies adalah acara fitur tahunan Stevie IBA. Setiap organisasi yang dianugerahi Penghargaan Gold, Silver, atau Bronze dalam kategori Company/Organization of the Year di Stevie IBA akan secara otomatis disertakan dalam pemungutan suara untuk People’s Choice Stevie Awards for Favorite Companies.

Pada Stevie IBA Tahunan ke-18, Indosat Ooredoo memenangkan penghargaan global People's Choice Stevie Awards for Favorite Companies sebagai pengakuan atas kinerja yang luar biasa dalam menyediakan produk yang sederhana, transparan, dan inovatif sekaligus memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan dan pelanggan korporat.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama mengatakan, “Kami senang telah memenangkan penghargaan internasional bergengsi ini, di mana komunitas global, pelanggan, dan pemangku kepentingan menilai Indosat Ooredoo sebagai perusahaan telekomunikasi favorit mereka dan mengakui keberhasilan kami dalam menyediakan pengalaman digital tercanggih."

"Saya ingin berterima kasih kepada semua pendukung kami atas kepercayaan mereka yang berkelanjutan dan karyawan kami yang berharga atas kerja keras, komitmen, dan ketahanan mereka. Bersama-sama kita dapat mengubah Indonesia menjadi kekuatan digital di kawasan ini dan #BisaBangkitBersama keluar dari masa-masa yang penuh tantangan ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Indosat Ooredoo menerima tiga penghargaan bergengsi di Stevie IBA edisi 2021, termasuk dua penghargaan Gold Stevie.

Indosat Ooredoo memenangkan Gold Stevie untuk Perusahaan Telekomunikasi Tahun Ini sebagai pengakuan atas keberhasilan strategi transformasi dan kinerja keuangannya yang luar biasa dalam secara konsisten memberikan pertumbuhan pendapatan yang mengungguli industri.

Sementara President Director & CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama juga dianugerahi Gold Stevie untuk Executive of the Year – Telekomunikasi sebagai pengakuan atas kepemimpinannya yang luar biasa meskipun menghadapi tantangan berkelanjutan yang diciptakan pandemi covid-19.

Pemungutan suara untuk People's Choice Stevie Awards for Favourite Companies dibuka untuk masyarakat umum di seluruh dunia dari Agustus hingga September 2021. Para pemenang People's Choice Stevie Awards akan dirayakan pada acara penghargaan virtual untuk IBA 2021 pada 8 Desember mendatang. (RO/OL-1)