Syailendra Mudahkan Berinvestasi melalui Aplikasi YO! Inves

Syailendra Capital resmi meluncurkan aplikasi YO! Inves pada hari Senin (11/10). YO! Inves merupakan aplikasi reksa dana yang berisikan berbagai pilihan produk reksa dana terbaik milik Syailendra Capital.

Direktur Utama Syailendra Capital Fajar R. Hidajat mengatakan, YO! Inves adalah platform yang bisa jadi pilihan tepat bagi para investor yang mencari kemudahan dan keamanan dalam berinvestasi. Melalui YO! Inves, ia percaya bahwa investor akan jauh lebih mudah mencapai tujuan investasinya.

"Dalam mencapai tujuan investasi, perencanaan yang matang adalah kunci yang paling penting. YO! Inves memiliki fitur Goals Planner di dalamnya yang akan memudahkan investor dalam mewujudkan #GoalsKamu dengan bantuan teknologi robo advisor dan beragam pilihan reksa dana terbaik," kata Fajar R. Hidajat dalam keterangan tertulisnya.

Melalui teknologi robo advisor, nantinya investor akan mendapatkan rekomendasi produk reksa dana yang disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing. Sementara fitur Goals Planner yang ada di YO! Inves akan membantu dalam merancang rencana investasi yang sesuai dengan tujuan investor.

Fajar menambahkan, YO! Inves juga memiliki produk SMART Plan yang memberikan benefit asuransi berupa santunan rawat inap dan asuransi jiwa. Untuk mendapatkan produk ini, investor tidak perlu membayar premi maupun memotong nilai investasi karena sudah otomatis mendapatkannya ketika berinvestasi lewat YO! Inves.

Benefit ini akan aktif jika nilai investasi sudah mencapai minimum Rp 10 juta rupiah. Investor juga dipastikan akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dalam menggunakan YO! Inves seiring kemudahan dalam melakukan navigasi dengan interface yang ada.

Soal keamanan, Fajar memastikan investor tak perlu khawatir karena YO! Inves sudah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Siber dan Sandi Negara, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Kami menyadari saat ini jumlah investor ritel reksa dana, khususnya generasi milenial terus mencatatkan pertumbuhan. Oleh karena itu, kami, Syailendra Capital ingin turut berpartisipasi mengembangkan Industri reksa dana dengan menghadirkan YO! Inves sebagai platform yang akan mempermudah para investor dalam memulai dan mencapai tujuan investasi mereka," imbuh Fajar R. Hidajat.

Dalam acara Virtual Talkshow "Investasi Tanpa Basa Basi Langsung Aksi" yang diselenggarakan oleh YO! Inves, CEO dan CO-Founder Ternak Uang Raymond Chin mengungkapkan, dalam berinvestasi, para investor seharusnya terlebih dahulu menentukan tujuan, bukan malah mencari aset investasinya.

“Instrumen investasi itu sebatas kendaraan untuk mencapai tujuan investasi, jadi ketika memulai investasi, harus menentukan tujuan investasinya dahulu. Setelah punya tujuan, baru cari instrumen investasi yang sesuai,” kata Raymond.

Sementara Announcer dan Lifestyle and Travel Enthusiast Cia Wardhana juga mengaku mengawali perjalanan investasinya dengan memastikan goal yang hendak ia tuju terlebih dahulu, yakni menyiapkan masa pensiun. Setelah punya tujuan, barulah Cia mencari tahu dengan bertanya-tanya tentang instrumen yang tepat untuk mencapai tujuannya.

“Sebagai pemula, waktu itu disarankan untuk memilih reksa dana karena risiko nya relatif lebih rendah, nominal juga terjangkau dan dikelola oleh manajer investasi, profesional yang ahli di bidangnya dan dibawah pengawasan OJK. Jadi kitanya juga sangat terbantu dalam berinvestasi, terasa aman.” tutup Cia. (RO/E-1)

Smarter Way to Live Better with YO! I