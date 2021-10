Pos Indonesia Yakin Pospay Bisa Berperan dalam Keuangan Digital

DIGITALISASI memang menjadi sebuah keniscayaan saat ini. Pandemi covid-19 yang melanda dunia dalam dua tahun terakhir ini pun seperti mempercepat proses digitalisasi tersebut.

Untuk itu, semua perusahaan, termasuk UMKM dituntut harus segera bertransformasi ke digital. Hal itu pula yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) yang melakukan sejumlah transformasi produk dan channel. Salah satunya, Pospay yang merupakan bentuk transformasi layanan keuangan digital.

Diungkapkan Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos, Charles Sitorus, kehadiran Pospay menjawab derasnya perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi. Bak papan selancar Pospay menjadi media Pos Indonesia untuk riding on digital wave. Hal itu menjadi injeksi motivasi bagi mereka untuk terus berinovasi. Salah satunya dalam layanan transaksi keuangan Digital Giro pos.

"Pospay ini merupakan perubahan dari teknologi dan populasi milenial yang sangat banyak. Perkembangan Pospay akan menjadi super apps PT Pos di mana semua kebutuhan, khususnya milenial, atau ke arah financial inclusion seperti yang diminta pemerintah. Hal itu bisa dilakukan di Pospay termasuk transfer, cash in, cash out," papar Charles.

Pos Indonesia menyiapkan Pospay untuk melayani semua pembayaran berbagai tagihan. Salah satu fiturnya, yaitu Kantorpos. Fitur Kantorpos menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan pembayaran, di antaranya lokasi yang lebih dekat, lebih lengkap, pelayanan yang cepat, serta aman karena menggunakan Sistem Online Payment Point (SOPP) yang telah menjangkau hingga 4.800 jaringan Kantorpos di seluruh wilayah Indonesia dan lebih dari 40 ribu Agenpos yang akan terus dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Pospay bisa melayani seluruh keperluan perbankan, remitansi. Keberadaan kantor pos di seluruh Indonesia memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya," kata Charles.

Meski baru diluncurkan pada Agustus lalu, Charles optimistis Pospay dapat mencapai target. "Harapan kami, Pospay mencapai 1 juta subscriber tahun ini. Kami optimistis bisa melampaui target tersebut," ucap Charles.

Pospay merupakan aplikasi smartphone dengan sistem operasi Android dan iOS yang diberikan kepada pelanggan sebagai digital channel untuk mengakses layanan Giropos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri. Dengan Pospay, pemilik rekening Giropos dapat mengakses layanan Giropos dan transaksi keuangan, maupun layanan Pos Indonesia lainnya secara mobile. (RO/A-1)