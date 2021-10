ISEF 2021 Dimeriahkan 600 Pelaku Usaha dan 2.100 Produk Halal

INDONESIA Sharia Economic Festival (ISEF) kembali digelar. ISEF yang memasuki tahun ke-8 merupakan event tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan ISEF merupakan wujud nyata konsistensi dukungan Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Mengangkat tema Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Market for Economic Recovery, penyelenggaraan ISEF 2021 diharapkan mampu menjadi wadah akselerasi implementasi industri halal dengan fokus pada sektor fashion muslim dan food serta membangkitkan optimisme bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha syariah.

Indonesia memiliki keunggulan yang luar biasa dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Sektor unggulan dalam industri halal Indonesia yaitu fesyen muslim dan makanan halal menduduki peringkat ke-3 dan ke-4 berdasarkan State of The Global Islamic Economy (SGIE) report 2020/2021. Pangsa pasar makanan halal Indonesia mencapai 13% dari pasar global merupakan terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim dunia yang mencapai 1,8 miliar atau 24% dari populasi global terus bertumbuh dan tentu merupakan pasar potensial bagi industri halal. Di domestik, berdasarkan data Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia muslim di Indonesia mencapai 86,88%. Kondisi ini jelas sangat menggiurkan dan Indonesia diharapkan mampu mengambil manfaat dari besarnya potensi pasar produk halal ini.

Perubahan tren berusaha pascapandemi yang mengarah pada penggunaan fitur digital turut mendorong perkembangan industri produk halal yang lebih dekat kepada konsumennya. Hadirnya digitalisasi menghilangkan batasan antardaerah bahkan negara dan mampu menghubungkan setiap individu. Ini merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk semakin mendigitalkan proses pemasaran agar mampu menembus pasar domestik dan global.

Mengulang kesuksesan tahun lalu, Exhibition ISEF kembali dihadirkan. Tidak kurang dari 600 pelaku usaha dengan total 2.100 produk fesyen muslim dan halal food siap meramaikan pameran sebagai rangkaian dari kegiatan ISEF 2021. Seiring dengan semakin membaiknya penanganan pandemi di Indonesia, ISEF 2021 dilakukan secara hibrida, yaitu kombinasi antara online exhibition melalui directory ISEF exhibition yang dapat diakses pada platform ISEF www.isef.co.id dengan offline exhibition dilakukan secara terbatas dengan prokes sangat ketat dengan pengunjung terdaftar.

Online exhibition berlangsung pada hari ini, Jumat (8/10), dan berakhir pada Desember 2021. Kegiatan offline exhibition dilakukan pada 27-30 Oktober 2021 pada puncak kegiatan ISEF 2021. Kegiatan exhibition ini menggandeng para pelaku UMKM nasional. Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bambang Himawan menegaskan komitmen ISEF untuk konsisten menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya nyata untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Di samping itu, untuk membantu memperluas pasar para pelaku UMKM produk halal ini, dalam penyelenggaraan kali ini, ISEF turut menggandeng Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA.

"Dengan menggandeng idEA, pelaku usaha ini akan mendapat dukungan dan bantuan sepenuhnya dari para member asosiasi dalam mempromosikan produk halalnya ke konsumen yang lebih luas," ujarnya dalam webinar, Jumat (8/10). Dalam penyelenggaraan kali ini, konsumen dapat dengan mudah menemukan produk-produk halal dari para pelaku UMKM peserta ISEF 2021 di enam platform e-commerce seperti Bhinneka, Blibli, Shpee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA Bima Laga mengungkapkan antusiasme industri e-commerce dalam mendukung penyelenggaran ISEF 2021. "Sebagai elemen bangsa yang memang menjadi bagian pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, tentu sudah selayaknya kami juga mendorong bertumbuhnya industri produk halal ini," kata Bima. "Kami berharap tidak hanya selama penyelenggaraan ISEF, tetapi untuk jangka panjang, kami ingin menjadi bagian dari mendunianya produk halal Indonesia."



Rangkaian ISEF 2021 telah dimulai dengan pelatihan digital bagi para pelaku UMKM produk halal bekerja sama dengan idEA sejak 27 September 2021. Meskipun telah berjalan, pelaku UMKM yang ingin bergabung masih berkesempatan untuk mendaftar. Pendaftaran dapat diakses pada link yang ada di akun Instagram idEA dan Bangga Buatan Indonesia. Masih ada waktu untuk pelaku UMKM yang ingin berpartisipasi, karena pelatihan akan berlangsung hingga 29 Oktober mendatang.

Selain pelatihan, dilakukan live selling sehingga konsumen dapat menemukan beragam produk halal mulai dari modest fashion hingga makanan halal. Konsumen dapat langsung mengunjunhi website ISEF www.isef.co.id. Konsumen dapat berbelanja layaknya belanja online melalui platform e- commerce.

Ada kejutan menarik tahun ini, yakni pencanangan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Syariah. Yuks, belanja produk halal! Tidak hanya sekadar halal tetapi juga baik. Di samping itu, dengan fitur berbelanja sambil bersedekah kita, tidak hanya berbelanja untuk kesenangan pribadi tetapi turut membantu orang lain serta mendukung para pelaku usaha khususnya UMKM untuk terus berkarya.