Kerja Sama denga iGrow, BRI Agro Berpeluang Garap Pendanaan bagi Petani

PT Bank BRI Agro menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan salah satu perusahaan teknologi yang sedang berkembang di Indonesia yaitu PT. iGrow Resources Indonesia (iGrow).

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan di Gedung BRI Agro dan ditandatangani oleh Bhimo W. Hantoro selaku Direktur Digital Bisnis BRI Agro dan Jim Oklahoma selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada Rabu (6/10)

Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Kaspar Situmorang selaku Direktur Utama BRI Agro, Sigit Murtiyoso selaku Direktur Retail Agri dan Pendanaan BRI Agro, Ernawan selaku Direktur Risk Management, Enterprise and Human Resources dan Dedy Hendrianto selaku SEVP Credit Risk BRI Agro.

Kerja sama antara BRI Agro dengan iGrow tentu menjadi langkah strategis BRI Agro dalam menjadi House Of Fintech dan memperluas akses permodalan, khususnya kepada masyarakat dari berbagai sektor bisnis.

Inisiasi kerjasama ini dilakukan dengan iGrow yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

"Dengan kerjasama antara BRI Agro dengan IGrow maka sepanjang 2021 kami sudah bekerjasama dengan tujuh fintech” jelas Kaspar Situmorang.

iGrow telah menghubungkan masyarakat yang ingin menjadi pemberi pendanaan modal dengan para petani yang menjadi penerima pendanaan modal untuk bersama-sama meningkatkan skala penanaman/budi daya dan kesejahteraan para pelaku dunia pertanian.

Sampai saat ini hanya dengan pasar Indonesia, iGrow telah berhasil mempekerjakan 7.500 lebih petani di 2.500 hektar lebih lahan dan

memperoleh hasil panen yang baik dan berkualitas.

“Sejalan dengan strategi perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka cross selling produk-produk BRI Agro, maka kami memilih Fintech/Peer2Peer Lending untuk mengembangkan bisnis untuk menjadi digital attacker sesuai dengan aspirasi BRI Group. Kerja sama ini merupakan langkah yang tepat selaras dengan tujuan BRI Agro dalam meningkatkan Gig Economy di Indonesia” ungkap Kaspar.

“Ke depan BRI Agro berharap dapat semakin memperbanyak kolaborasi dengan penyelenggara teknologi finansial dan mewujudkan visi BRI Agro menjadi House of fintech and best digital bank for agri and beyond” tutup Kaspar.