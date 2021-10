Genjot Penjualan Harian, GVFI Bagi-bagi Cashback

SEJATINYA produk dan brand-brand lokal kini tidak kalah dengan produk asing. Sayangnya, masih ada sebagian masyarakat yang tergila-gila dengan produk asing.

Untuk itu, guna memancing minat masyarakat agar mencintai produk lokal, GVFI bagi-bagi cashback. Tidak tanggung-tanggung penawaran menarik yang diberikan GVFI pada gelaran 10.10 Brand Festival di Shopee Mall: GVFI Indonesia pada 10 Oktober, voucher cashback hingga 100%.

“Sebagai apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pelanggannya, kita memberikan penawaran menarik diskon besar hingga voucher cashback 100% untuk setiap pembelian produk GVFI di 10.10 nanti”, ujar Bisma Aria Nugraha selaku owner dari brand GVFI.

Pilihan varian yang semakin beragam dan ketersediaan stok ukuran yang lengkap untuk kaos lengan pendek, kaos lengan panjang, crewneck, pullover hoodie, celana chino panjang hingga celana chino pendek, yang selalu menjadi perhatian khusus di gudang GVFI saat ini. Gudang besar yang mampu menampung hingga ratusan ribu produk, tim customer service yang ramah dan cepat tanggap serta tim gudang yang sigap dari pagi hingga malam melayani kebutuhan pesanan pelanggan agar tidak menunggu lama pesanan yang siap kirim, menjadi bukti keseriusan GVFI untuk berkompetisi di ketatnya persaingan pasar marketplace saat ini.

“Tak bisa dipungkiri lagi, treatment special dari tim Shopee yang sangat memfasilitasi kebutuhan penjualan kita di marketplace ini, jadi hal yang sangat memudahkan GVFI untuk menggenjot penjualan di Shopee setiap harinya”, tambah Bisma.

Tak hanya memberi penawaran menarik dan memanjakan pelanggan, konten-konten GVFI di dunia digital pun tak kalah menarik. Setiap Selasa dan Jumat, ada program musik Distore Sound yang bakal menemani penikmat musik di mana pun berada. Program live musik yang hadir di YouTube channel: GVFI Indonesia, dan dikemas secara proper dari segi audio dan visualnya, menjadi daya tarik yang kuat untuk mempertajam brand awareness GVFI sekarang ini.

Kurasi musisi-musisi yang tampil di Distore Sound pun tidak sembarangan. Musisi kekinian yang punya banyak massa hingga musisi senior yang karyanya dikangenin sama penggemarnya dihadirkan di Distore Sound.

“Harapan saya dengan adanya Distore Sound, GVFI bisa konsisten untuk terus berbagi kebahagiaan melalui musik. Karena sampai detik ini saya percaya, kalo musik bisa mempererat tali silaturahmi antara pelaku dan penikmat musik di mana pun mereka berada”, tutup Bisma yang juga produser di program GVFI Distore Sound dan bassis Rocket Rockers.

"Nama koleksi terbaru kita Shiny Bliss. Dari tema yang diambil, kita mengangkat design-design yang colorful yang menjadi ciri khas GVFI dan trend warna global 2021. Diharapkan customer kita akan tetap happy menggunakan produk-produk GVFI. Kalo happy imun tubuh pasti terus naik," ujarnya.

"UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi sebesar 60% tiap tahunnya. Ga ada alasan untuk kita tidak mendukung denyut nadi perekonomian dari sektor UMKM. GVFI mendukung produk original dari para pengusaha UMKM di Indonesia," lanjutnya.

Munculnya marketplace di pasar online, menurut dia sangat membantu ke dua belah pihak antara produsen dan konsumen. Maraknya penawaran menarik dan kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari marketplace bisa berimbas ke penjualan harian tiap brand. Kompetisi pun tidak tanggung-tanggung 24 jam, 7 hari operasional kalau di pasar marketplace.

"Tim research and development GVFI bertugas membaca trend fashion local dan global yang sedang berjalan ataupun proyeksi di tahun depan. Sudah pasti produk kita selalu up to date dan sesuai dengan trend yang ada," ujarnya. (RO/A-1)