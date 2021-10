Kopi Nusantara Meriahkan Athens Coffee Festival

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PPI berpartisipasi pada Athens Coffee Festival di Technopolis City of Athens, Yunani, pada 25-27 September 2021. Kehadiran BUMN pangan ini di festival yang dihadiri 40 ribuan pengunjung dari seluruh dunia ini difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Athena.

Athens Coffee Festival merupakan sebuah perayaan kopi dan budaya terbesar yang ditujukan bagi para profesional industri, barista, dan masyarakat umum. Festival ini menjadi salah satu festival kopi terbaik di dunia yang diadakan setiap akhir September.

Dalam festival ini, PPI mempromosikan beragam produk kopi, teh serta gula merah dari PT RNI (Persero), PTPN VIII, PTPN XII. Di sela pameran, Dubes RI untuk Athena Ferry Adamhar berkesempatanmengisi salah satu sesi Master Classes dengan topik "Indonesia Coffee : from the Largest Archipelagic Country to the World.”

"Ke depan, PPI akan membawa produk-produk klaster pangan lainnya untuk memasuki pasar internasional, dengan jaminan kontinyuitas yang terjaga serta kualitas berstandar global," papar Andry Tanudjaja Direktur Komersial & Pengembangan PT PPI (Persero) dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (4/10).

Athens Coffee Festival bertujuan untuk menarik sektor profesional di Yunani dan juga pengunjung internasional yang merupakan pecinta kopi dan tertarik dengan tren dan perkembangan terbaru di bidang kopi, perkembangan espresso unggulan serta roaster kopi spesial Yunani dan kopi internasional terkemuka. Festival ini banyak dihadiri perusahaan kopi terkemuka, master class dan para profesional di bidang kopi.

Festival ini menjadi referensi bagi orang-orang di Yunani dan sekitarnya yang tertarik untuk mempelajari semua inovasi dan dinamika pasar, dengan manfaat dapat menjalin kemitraan dengan importir, produsen, pemasok dan distributor produk berbagai jenis makanan terkemuka dan pengecer yang menjualnya; dan melakukan interaksi langsung dengan pengecer dan pembeli yang mencari produk kualitas terbaik dengan penawaran bisnis terbaik.

Yunani merupakan negara pengonsumsi kopi. Namun saat ini perusahaan roaster kopi mereka melakukan impor melalui Brasil dan Jerman. PPI melihat ini sebagai peluang untuk target pasar ekspor dari Indonesia, dan diharapkan transaksi dengan Yunani menjadi pintu masuk ke negara Eropa lainnya. (E-3)