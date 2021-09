Agar Merek Menjadi Pilihan Konsumen

KEHADIRAN teknologi digital semakin memudahkan suatu merek (brand) untuk memasarkan produknya kepada calon konsumen kapan pun dan di mana pun. Namun akibat perkembangan teknologi digital pula, persaingan menjadi semakin sengit. Bahkan bisa dikatakan merek kecil pun kini dapat bersaing dengan merek besar di pasar yang sama, seperti marketplace.

Untuk menjadi pilihan konsumen di tengah ribuan merek sejenis, suatu merek harus memiliki brand awareness atau dikenal oleh calon konsumen dan brand value atau nilai yang didapatkan oleh konsumen ketika memilihnya. Brand value terkait harga yang kompetitif, kualitas lebih baik, dan keunggulan lain.

Oh My Skin, kosmetik berbahan organik, menjadi salah contoh sukses merek pendatang baru yang mampu bersaing di tengah sengitnya persaingan pasar Indonesia. Terlihat dari riset Brand Choice Award 2021, merek ini berhasil menjual puluhan ribu produknya di dua marketplace teratas di Indonesia.

Direktur Utama Oh My Skin Diana Fatimah Azzahro mengungkapkan, keberhasilan tersebut berkat inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan platform digital media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menjaring calon konsumen. Beragam aktivitas yang dijalankan di media sosial seperti review produk dan memasarkan langsung berbagai produk yang dimiliki terbukti efektif menggiring calon konsumen untuk mengunjungi official store yang dimiliki untuk membelinya secara online.

Kesuksesan suatu brand dalam memanfaatkan platform digital juga diraih oleh Mooimom, produk peralatan perawatan bayi, yang menjual puluhan ribu unit di dua marketplace teratas di Indoensia. Keberhasilan brand yang satu ini berkat strategi yang dilakukan, yakni Integrated Marketing Communication (IMC) atau komunikasi pamasaran terpadu untuk mengomunikasikan pesan yang sama di semua saluran pemasaran, terutama media sosial yang dimiliki.

CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo, mengungkapkan persaingan merek di era digital semakin lengkap dengan kehadiran platform e-commerce atau marketplace. Melalui platform tersebut, konsumen dapat memanfaatkan tools, seperti search, rating, ataupun review. Pilihan dan informasi tersebut, menurutnya, membuat konsumen menjadi lebih mudah dalam memilih suatu produk.

"Harga, review, atau rating serta informasi yang akurat terkait produk merupakan value yang bisa menjadi faktor utama pendorong konsumen untuk memilih dan membeli bahkan merekomendasikan produk di dunia digital, khususnya marketplace," jelas Tri Raharjo yang juga dikenal sebagai pengamat dan peneliti brand di Indonesia ini.

Tras N Co Indonesia, sebagai perusahaan consulting yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand dan bisnis di Indonesia, khususnya riset berbasis digital, menginisiasi riset Brand Choice Index sebagai riset keterpilihan suatu mereka produk yang ditawarkan kepada konsumen berdasarkan riset digital melalui platform marketplace. Riset Brand Choice Index berdasarkan tiga aspek penilaian yaitu, Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, dan Digital Consumer Reviews & Rating Aspect. Selanjutnya brand-brand yang lolos sebagai top 3 di kategori produk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berhak meraih penghargaan Brand Choice Award 2021.

"Kami berharap Brand Choice Award 2021 dapat meningkatkan brand value dan menjadi referensi konsumen dalam memilih produk terbaik di kategorinya masing-masing," jelas Tri Raharjo. Ia mengungkapkan, merek-merek peraih Brand Choice Award berdasarkan riset Brand Choice Index 2021 Fase 4 antara lain Oh My Skin untuk kategori Lip Serum dan Masker Organik, Pure Green untuk kategori Beras Organik, Roro Mendut untuk kategori Minyak Kemiri, serta Mooimom untuk kategori Gendongan Bayi, Kantong ASI, dan Pompa ASI. (RO/OL-14)