Borong Penghargaan Skytrax, Garuda Masuk Top 15 Best Airline 2021

MASKAPAI nasional Garuda Indonesia (GIAA) memperoleh sejumlah pengakuan internasional pada ajang Skytrax World Airline Awards 2021 dengan menyabet tujuh kategori unggulan pada ajang tersebut. Salah satunya adalah Top 15 World's Best Airline.

Penghargaan lainnya adalah Top 4 World's Best Airline Cabin Crew, Top 5 World's Best Airport Service, Top 20 World's Best First Class Airlines, Top 20 World's Best Business Class Airlines, Top 10 World's Best Economy Class Airlines, hingga Top 6 Best Airline Staff in Asia.

"Capaian ini memiliki arti tersendiri atas manifestasi Garuda Indonesia untuk selalu menghadirkan layanan penerbangan terbaik di masa yang penuh dengan tantangan," kata Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangannya, Kamis (30/9).

Seperti diketahui, perusahaan pelat merah itu tengah dirundung masalah finansial dengan utang segunung mencapai Rp70 triliun dan masalah lain seperti menyangkut pembiayaan sewa pesawat ke lessor.

Lebih lanjut, Garuda Indonesia berserta anak usaha Citilink juga mendapatkan penghargaan khusus dengan meraih 2021 Covid-19 Airline Excellence Awards. Predikat ini dikatakan hanya diberikan kepada 41 maskapai penerbangan dunia didasarkan pada penilaian terhadap penerapan protokol kesehatan terbaik yang dilaksanakan pada seluruh lini layanan operasional maskapai penerbangan global.

Irfan menambahkan, Garuda Indonesia juga berhasil mengukuhkan eksistensinya sebagai maskapai penerbangan terbaik di Indonesia dengan meraih predikat Best Airline in Indonesia, Best Cabin Crew in Indonesia, dan Best Airline Staff in Indonesia.

"Momentum ini juga menambah optimisme kami untuk terus bergerak adaptif dan berinovasi dalam memastikan komitmen bisnis kami dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas layanan penerbangan yang aman dan nyaman," ucapnya.

Adapun Skytrax sebagai lembaga pemeringkatan transportasi udara internasional asal London, Inggris tersebut melakukan penilaian Skytrax World Airline Awards 2021 berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada penumpang maskapai penerbangan global selama periode September 2019 hingga Juli 2021. (OL-6)