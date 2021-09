Luncurkan TRIM Kapital Plus, Trimegah AM Incar Dana Kelola Rp500 Miliar 

PT Trimegah Asset Management meluncurkan kembali Reksa Dana TRIM Kapital Plus sehubungan dengan perubahan fokus strategi portofolionya. Reksa Dana Saham flagship yang dulu diluncurkan pada 18 April 2008 selama ini berinvestasi pada saham-saham big, medium dan small caps.

Reksa Dana yang memiliki tujuan investasi untuk memberikan potensi pertumbuhan dalam jangka panjang itu akan melakukan perubahan fokus strategi portofolio investasinya. Hal ini dilakukan sejalan dengan tren new economy yang akan menjadi primadona di masa mendatang.

“TRIM Kapital Plus menempatkan portofolio sebanyak 80-100% pada efek bersifat ekuitas, dan 0-20% pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang,” jelas Antony Dirga, Direktur Utama Trimegah AM pada relaunching TRIM Kapital Plus, Rabu (29/9)..

Keputusan Trimegah AM melakukan perubahan fokus portofolio investasi Reksa Dana TRIM Kapital Plus memiliki alasan yang sangat kuat. Menurut Antony, potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang sangat besar.

Bergabungnya beberapa pemain digital dan infrastruktur pendukungnya di bursa efek selama satu dua tahun terakhir adalah permulaan dari era sektor new economy yang akan terjadi di bursa saham Indonesia di tahun-tahun yang akan datang.

Era tersebut sudah berjalan lebih dari beberapa dekade di negara-negara maju, di mana saham sektor teknologi dan digital sekarang sudah merajai kapitalisasi pasar modal mereka. Tren yang sama akan terus berlanjut di negara kita dengan adanya rencana IPO sejumlah perusahaan digital di Bursa Efek Indonesia.

Hal itu dapat menjadi katalis yang menggairahkan pasar modal dan sekaligus menarik minat investor ritel maupun institusi, baik domestik maupun asing untuk menambah investasinya di Pasar Modal Indonesia.

“Kami melihat transformasi digital yang sedang dan akan terus mendisrupsi ekonomi adalah suatu perubahan yang pasti terjadi. Kami akan menangkap peluang tersebut dengan mengalokasikan portofolio Reksa Dana TRIM Kapital Plus di saham-saham new economy dengan porsi lebih dari 20%, yang kedepannya akan menjadi lebih besar sesuai dengan perkembangan pasar. Tentunya seleksi saham berdasarkan valuasi, fundamental serta momentum akan tetap menjadi prioritas manajer investasi untuk memberikan imbal hasil yang optimal dan tingkat risiko yang terukur pada Reksa Dana ini,” jelas Antony.

Reksa Dana TRIM Kapital Plus sejak awal diluncurkan hingga 31 Agustus 2021 telah mencetak pertumbuhan sebesar 266,19%, lebih tinggi dibandingkan benchmarknya, yaitu IHSG sebesar 154,17% dalam periode yang sama.

Dengan perubahan alokasi saham pada portofolionya, Trimegah berharap TRIM Kapital Plus dapat menghasilkan kinerja yang semakin baik lagi. Reksa Dana ini juga dilengkapi dengan fitur asuransi jiwa secara gratis dari Astra Life untuk seluruh pemilik unit penyertaan yang memiliki saldo minimal Rp5 juta.

Trimegah AM meyakini bahwa Reksa Dana TRIM Kapital Plus akan menjadi pilihan yang tepat bagi investor ritel maupun institusi yang ingin memiliki investasi dengan exposure ke saham-sahamnew economy, dan ingin mendapatkan imbal hasil yang atraktif.

Kata Antony, Trimegah AM menjalankan komitmen untuk terus melakukan inovasi-inovasi produk sesuai perkembangan pasar yang dapat membantu nasabah dalam mencapai tujuan finansialnya.

Trimegah AM yang telah berpengalaman dalam mengelola Reksa Dana secara profesional, menargetkan dana kelolaan pada TRIM Kapital Plus di akhir tahun 2022 mencapai Rp300-500 miliar. Reksa Dana ini dapat dimiliki dengan minimum investasi sebesar Rp100.000. (RO/OL-7)